Почему орхидея не цветет: как стимулировать 'королеву подоконника'

Покупая орхидею для своего домашнего сада, мы надеемся, что она будет радовать нас цветением. Но не всегда случается именно так, и цветок остается в состоянии покоя в течение длительного времени.

Можно ли заставить орхидею выпустить бутоны и при этом не причинить растению вред? Эксперты говорят, что да. OBOZ.UA узнавал, что они для этого советуют.

Проблема заключается в том, что многие покупают цветущую орхидею, поэтому потом не могут с ней справиться. Все, что им нужно, это узнать больше об этом замечательном виде растений и отрегулировать уход в соответствии с профессиональными рекомендациями. И помнить, что может пройти даже несколько месяцев, прежде чем на растении появится новый цветонос.

Что может стимулировать орхидею зацвести? На самом деле растению требуется небольшой стресс. Прежде всего перестаньте излишне поливать цветок. Не пытайтесь заботиться о нем слишком тщательно. Избыток воды, удобрений и внимания только мешают растению.

Поэтому, если ваша орхидея не цветет, сократите полив и количество удобрений, которые вы вносите в горшок. Цветок хуже переносит перелив, а чрезмерная подкормка может его загубить. Поэтому дайте субстрату просохнуть полностью, прежде чем снова поливать растение. А еще обеспечьте орхидее ночную прохладу. Суточные колебания температуры в пределах 10 градусов тоже стимулируют ее быстрее выпустить новый цветонос.

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