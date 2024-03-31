Как пересадить комнатные цветы весной: советы для новичков

Комнатные растения, хотя и не поддаются таким же сезонным колебаниям температуры, как уличные, все же ощущают смену сезонов тоже. И многие из них нуждаются в пересадке весной, когда начинают интенсивно расти.

Но как узнать, когда жителям вашего комнатного сада пора менять почву или переносить их в новый горшок? И как сделать это, не навредив растениям? OBOZ.UA узнавал советы экспертов.

Как понять, что растение нужно пересаживать

Прежде всего понаблюдайте за тем, как высыхает земля в горшке под цветком. Если она делает это быстро, это означает, что почва больше не может должным образом удерживать влагу, и ее время менять.

Другой признак – это состояние листьев растения. Если они имеют поникший вид, потеряли упругость, свисают вниз и легко опадают, это тоже сигнал к пересадке.

Отверните немного земли. Если вы видите при этом плотно скрученные корни, занимающие почти все место в горшке, это тоже свидетельствует, что цветку пора переезжать в более просторный сосуд.

Как правильно пересаживать комнатные растения

Начните с того, что выберите горшок соответствующего размера. Он должен быть всего на 3-5 см больше в диаметре, чем предыдущий. Так у растения появится дополнительное жизненное пространство, но ему не придется вкладывать слишком много сил в отращивание новых корней. Также обратите внимание на глубину горшка. В нем должно быть достаточно места и для корневой системы растения, и для хорошего слоя дренажа.

Далее хорошо полейте растение в старом горшке. Сделайте это за день или два до пересадки. Оно должно быть достаточно хорошо увлажнено, чтобы свести к минимуму шок при пересадке в новый грунт.

Возьмите горшок с цветком, немного его наклоните и захватите растение у основания. Попытайтесь аккуратно вытащить его вместе с землей. Но сильно не тяните, чтобы не оборвать листву. Если цветок не поддается, пройдитесь по периметру горшка лопаткой, чтобы поддеть ком земли и облегчить его выход.

Когда вы достанете цветок, с помощью лопатки аккуратно соскребите с корней старую почву. Не старайтесь очистить их полностью, чтобы не повредить. Достаточно будет снять только главные остатки.

Возьмите новый горшок, насыпьте на дно слой дренажа толщиной 2-3 см, а затем добавьте несколько лопаток свежей почвы. После этого поместите в сосуд само растение. Понемногу досыпайте землю, пока оно крепко не встанет на место. Горшок при этом должен быть почти полным, но оставьте в нем немного места сверху для воды во время полива.

Напоследок хорошо пролейте новую землю. Почва должна хорошо пропитаться водой. Но не превращайте ее в болото – перелив тоже вредит. Подождите несколько дней, пока просохнут верхние 2-3 см земли в горшке и переходите на привычный для растения режим полива.

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