Почему одежда воняет после стирки? 7 причин неприятного запаха

Казалось бы, после стирки одежда должна пахнуть свежестью и чистотой. Однако иногда случается неприятная ситуация: вынутые из машинки вещи воняют.

О причинах появления неприятного запаха и о том, как избавиться от этой проблемы, рассказали Better Homes.

Перегрузка стиральной машины

Чтобы сэкономить время, иногда люди загружают стиральную машину на 100%. Однако если для одежды мало места – о качественной стирке и тщательном ополаскивании можно забыть. Эксперты рекомендуют заполнять только треть барабана.

Неправильные настройки стиральной машины

Ваша стиральная машина имеет так много настроек не просто так. Необходимо использовать правильные параметры для различных тканей и загрязнений. К примеру, при стирке на низких температурах не погибают все бактерии и грибки, что приводит к их размножению и появлению запаха.

Слишком много средства для стирки

Слишком большое количество стирального средства не выполаскивается полностью, оседает на одежде и приводит к запаху и тусклости. Кроме того, ткань становится гораздо менее приятной на ощупь. Если у вас когда-нибудь полотенца или одежда хрустели после стирки или стали жесткими, то обратите внимание на этот пункт.

Грязная стиральная машина

В барабане, уплотнителях и других влажных местах могут образовываться плесень и грибок, а остатки грязи с одежды со временем скапливаются в фильтрах и шлангах. Все это влечет за собой неприятный запах, поэтому стиральную машину периодически нужно тщательно мыть.

Неправильная сушка

Чем дольше ваша одежда остается влажной, тем больше вероятность, что она начнет плохо пахнуть. Влага – идеальная среда для размножения бактерий, поэтому сушить одежду нужно полностью и в помещении с хорошей вентиляцией.

Несвоевременная сушка

Опять же, бактерии и плесень появятся на мокрой одежде быстрее, чем вы думаете. Поэтому если вы забыли мокрые вещи в стиральной машине на долгое время, можно их даже не доставать, а сразу стирать повторно.

Кондиционер для белья

Сначала смягчители ткани могут маскировать запахи, но со временем они могут скапливаться на волокнах одежды.

Кроме того, излишки смягчителя могут сделать одежду тусклой, хрустящей.

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