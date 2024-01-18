Как уберечь одежду от усадки во время стирки и что делать, если это уже случилось

Одежда из натуральных тканей – самая приятная для кожи. Но с ней может случаться такая неприятность, как усадка во время стирки. Происходит это из-за того, что в процессе изготовления ткани волокна растягиваются, а во время стирки набирают воду, становятся толще и возвращаются в первоначальное состояние. Сейчас производители научились сажать ткани до того, как готовая одежда попадет в продажу, поэтому проблема возникает все реже. Впрочем, не исчезла полностью.

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OBOZ.UA рассказывает, как правильно бороться с усадкой тканей на разных этапах ухода за ними – во время стирки и сушки. А также что можно сделать, чтобы вернуть одежде начальную форму.

Стирка

Прежде чем стирать одежду, всегда проверяйте этикетку с указаниями по уходу. Рекомендованная температура и другие нюансы укажут, как именно ухаживать за вещью, чтобы она не дала усадки. Прежде всего, это стирка в холодной воде, поскольку именно высокая температура чаще всего приводит к изменению формы вещей. Также ткани, изготовленные из хлопка, льна или шерсти, плохо реагируют на слишком интенсивную стирку – это деформирует их волокна. Поэтому выбирайте деликатные программы, низкие обороты отжима, а для дополнительной защиты кладите нежную одежду в сетчатый мешок для стирки.

Сушка

Самый простой способ избежать усадки ткани при сушке одежды – это размещать ее после стирки на веревке, предварительно как следует расправив. Но убедитесь, что вещь не слишком мокрая, потому что ткани, которые подвержены усадке, так же легко растягиваются под тяжестью воды. Если вам необходимо воспользоваться сушильной машиной, выбирайте низкие температуры и сразу вынимайте вещи, как только закончится цикл. Длительное воздействие на вещи тепла или пересушивание в машине может повредить материал и привести к усадке одежды.

Как вернуть одежде форму

Если все же неприятность произошла и ваши вещи дали усадку, вы можете воспользоваться кондиционером для волос, чтобы вернуть им форму. Замочите одежду в тёплой воде с парой столовых ложек косметического средства. Выдержите так примерно 30 минут, а затем достаньте и хорошо отожмите. Расправьте вещь как можно сильнее, немного потяните ее за края, чтобы вернуть прежнюю форму и развесьте на воздухе. Этот трюк может сработать с хлопком и льном, а вот шерсти, к сожалению, вряд ли поможет.

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