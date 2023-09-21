Как избежать выцветания постельного белья: советы эксперта

Со временем постельное белье теряет свой цвет и мягкость из-за неправильной стирки. На это также влияет и качество материала, так как большинство производителей используют неустойчивые красители.

Чтобы избежать этой проблемы и сохранить хороший вид белья, нужно устанавливать соответствующий цикл стирки и использовать мягкие моющие средства. Издание Express узнало у эксперта, как с этим справиться.

Постельное белье следует стирать в прохладной воде и выбирать деликатный режим. Чтобы ткань была мягкой и приятной, покупайте не агрессивные химические средства, это могут быть порошки для стирки детской одежды.

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Для предотвращения выцветания белого белья можно использовать белый уксус и пищевую соду. Уксус смягчит ткань, удалит стойкие пятна и бактерии. А сода эффективно борется с устаревшей грязью и жиром.

Наберите в миску теплую воду, чтобы можно было замочить белье. На пять литров жидкости добавьте 5 столовых ложек соды и 2 ложки уксуса. Оставьте так простыни на 30 минут, а затем постирайте в машинке, запустив режим ручной или деликатной стирки и добавив порошок.

Если пятна небольшие, то можете не замачивать белье, а добавить в барабан пол стакана соды и постирать обычным способом.

Также, чтобы сохранить яркий цвет постельного белья, старайтесь закрывать шторы в солнечный день, чтобы свет не попадал на кровать.

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