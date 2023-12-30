Почему неправильно говорить 'тримати слово' на украинском: как перевести

Как вы говорите по-украински о том, когда человек выполняет свои обещания? Вероятно, одним из самых распространенных фразеологизмов на описание этой ситуации будет словосочетание "тримає слово".

Видео дня

Однако с ним, как оказалось, не все так однозначно. OBOZ.UA попытался разобраться, стоит ли его употреблять вообще.

Некоторые филологи считают конструкцию "тримати слово" калькой из русского "держать слово". В частности, объясняя это тем, что с глаголом "тримати" лучше употреблять существительные, обозначающие физические объекты – зонтик, книжку, вазу.

На его замену предлагается употреблять варианты "дотримувати слова" и "додержувати слова". "Ви певні, що вони будуть додержувати присяги?", – так писал в своей сказке "Вороны и совы" Иван Франко.

Фразеологический словарь предлагает еще один вариант для описания человека, старающегося оправдывать ожидаения. В этом случае можно использовать фразу "бути кріпким на слово". Например: "Я йому довіряю, він кріпкий на слово – перевірено не раз".

Однако Академический толковый словарь украинского языка в 11 томах указывает вариант "тримати слово", как и допустимый. И приводит цитату из письма Леси Украинки Михаилу Драгоманову от 2 января 1982 года. "Ніяк не могла зловити сих пісень, що тепер посилаю, я ж Вам їх давно обіцяла, і хоч, може, вони Вам і не дуже потрібні, однак слово завжди треба тримати", – говорится в нем.

Если же обратиться к разделу "Словоупотребление" онлайн-библиотеки украинских словарей "Горох", то он обозначает вариант "тримати слово" как менее желателный. И указывает, что лучше все же использовать конструкции "додержувати слова", "бути кріпким на слово". Следовательно, эти варианты и следует считать более корректными и употреблять в своей речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский пожелание "с легким паром".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.