Почему неправильно говорить 'вид на проживання' и 'вид з вікна': как правильно

Если вы хотите лучше понять отличия украинского и русского языков, обратите внимание на определенные слова, имеющие разные значения. Например, на слово "вид". Словари обоих языков фиксируют его, так что оно употребляется и там, и там.

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А дальше начинаются нюансы. Объяснил их в одном из своих экспресс-уроков языковед и педагог Александр Авраменко.

В русском языке слово "вид" обозначает и тип предмета или явления (вид животных), и то, что можно увидеть (вид из окна), а также тип документов (вид на жительство). Неопытные говорящие, которые недавно начали переходить на украинский, часто переводят эти словосочетания напрямую, ведь в нашем языке тоже есть слово "вид".

Впрочем, на украинском это слово является синонимом к слову "різновид". Поэтому сказать "види тварин та рослин" или "вид товарів" будет правильно. В остальных случаях нужно использовать другие лексемы.

Так российский "вид из окна" в украинском превращается в "краєвид з вікна". "Краєвидом" называют местность, предстающую перед глазами. Это может быть и природный пейзаж, и городской – в обоих случаях использование этого слова уместно.

Что касается "вида на жительство", то название этого документа на украинском звучит, как "посвідка на проживання". Запомнить можно довольно просто, ведь название такой бумаги логично и говорит само за себя – определенное государство "посвідчує" (удостоверяет) право определенного лица проживать на своей территории.

Следовательно, в зависимости от контекста, русское слово "вид" можно перевести на украинский по меньшей мере тремя способами:

різновид;

краєвид;

посвідка.

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