Почему нельзя стирать утром: суть старой приметы

Любые занятия, связанные с уборкой и очищением дома, имеют большое значение с точки зрения эзотерики. Ведь так открываются каналы для энергии. Стирка не является исключением из этого правила. Вокруг нее существует немало примет и суеверий.

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OBOZREVATEL ознакомился с этими приметами. И рассказывает, почему нельзя стирать с утра. И как лучше заниматься этим делом с точки зрения эзотерики.

Почему не советуют стирать с утра

Традиционно стирка была очень затратным занятием с точки зрения времени и сил. И даже появление стиральных машин не забрало у этого дела данный статус. Однако, постиранные утром вещи успевают высохнуть до вечера, так что их можно перед сном погладить и разложить, что удобно. Тем не менее, суеверные люди не советуют так поступать.

Считается, что таким образом стирка отнимает много времени у семьи. Выходит, что целый день выпадает из семейного общения.

Приметы объясняют такой запрет несколько иначе. Так в народе считается, что стирка утром может навлечь на человека, который ею занимается, разные беды и несчастья. В утренние часы вода якобы может смыть с человека всю удачу и он станет уязвимым для злых сил. Поэтому чрезмерно контактировать с водой в самом начале дня не рекомендовалось.

Тем не менее, вечернюю стирку в народе тоже не практиковали. Считалось, что после заката на водоемах начинает быть активной всякая нечисть. Поэтому очищать одежду вечером считалось не только нежелательным, но и опасным.

Лучшим временем для стирки в народе называли день, обеденную пору. С практической точки зрения именно тогда достаточно света, чтобы позаботиться об удалении всех пятен. Также днем теплее, так что вещи быстрее высохнут. А еще существовало поверье, что прокаленная на солнце одежда имеет целебные свойства, передает энергию светила своему владельцу и защищает его от болезней. И напротив, высушенные при лунном свете вещи несли на себе темную энергетику и могли привлекать несчастья.

Когда стирать рекомендуется, а когда – нет

Кроме того, в народе настаивали, что нужно правильно выбирать для стирки не только время суток, но и день недели. Вот какие с этим связывали приметы:

понедельник – начало недели и так является трудным днем, поэтому на этот день не рекомендуется планировать дополнительные дела, которые нуждаются в усилиях, так что в народе говорили, что стиранное в понедельник белье будет сохнуть всю неделю;

вторник – очищение одежды может принести в дом несчастье;

суббота – если стирать в первый выходной, это может обернуться бедностью и ссорами между домочадцами;

воскресенье – святой день традиционно посвящали отдыху, а за любую работу по воскресеньям грозили болезнями и несчастьями.

В народе считалось, что лучшим днем для стирки является среда. Четверг и пятница подходят несколько меньше, но тоже вполне допустимы. А вот новые вещи перед тем, как надеть их впервые, нужно постирать на новолуние – так они должны прослужить дольше.

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