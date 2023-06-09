Почему нельзя носить фото родных в кошельке: суть суеверия

Практика носить фотографии родных и близких в кошельке настолько распространена, что для этого даже делают специальное прозрачное отделение возле кармашков для денег. Но суеверия утверждают, что на самом деле это может нанести вред.

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OBOZREVATEL поинтересовался чем это может быть опасно. И рассказывает о самых распространенных соответствующих приметах.

Почему не стоит носить фото в кошельке

Основная причина состоит в том, что деньги могут носить на себе не только положительную энергетику. Купюра или монета во время обращения проходит через большое количество рук, и нельзя быть до конца уверенным, что человек, который держал деньги до вас, думал о чем-то хорошем. А такой энергетически заряженный предмет, как деньги, впитывает ауру мыслей очень быстро.

Как это влияет на фотографии

Фото является проекцией энергетики человека, изображенного на нем. Поэтому близкий контакт с деньгами соответственно может соединить эти энергетические потоки и тогда тот, чей портрет вы носите с собой, испытывает неожиданное влияние. Если повезет, деньги с хорошей аурой принесут удачу, но гарантий никто не даст – с такой же вероятностью можно передать близкому человеку настоящее проклятие.

Блокировка денежных потоков

Народные поверья не рекомендуют держать в кошельке какие-либо предметы, не связанные с деньгами. А все потому, что посторонняя вещь может стать препятствием денежному потоку, проходящему через кошелек. В таком случае и вы останетесь без прибыли, и можете обречь на то же человека по фотографии.

Риск ссор

Также ни для кого не секрет, что мало что может повлечь за собой такие серьезные ссоры между близкими людьми, как денежные и имущественные вопросы. И именно такая ссора может возникнуть у вас с тем человеком, чей портрет вы носите в кошельке. Для супругов она может даже закончиться разводом. Потому лучше не носить фото любимых людей там же, где и свою зарплату.

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