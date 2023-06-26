Почему нельзя ходить под лестницей: суть древней приметы

Поклонники суеверий имеют в арсенале приметы на все случаи жизни. Нельзя сидеть на углу стола – не выйдешь замуж. Нельзя идти вперед после того, как черный кот перебежал дорогу – будут неудачи. Не следует сметать крошки со стола – это к нищете.

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Однако, кроме общеизвестных примет есть и те, происхождение и значение которых вызывает недоумение. К примеру, в народе говорят, что нельзя ходить под лестницей. В чем суть приметы разбиралось издание How Stuff Works.

В городах легко увидеть на пути лестницу: там ведется строительство, здесь восстанавливают поврежденные здания после российских обстрелов. Суеверные люди обходят лестницы десятой дорогой. И причин несколько.

Во-первых, разберемся с практическими причинами. Большинство людей не хотят ходить под лестницами, ведь это просто опасно. Если стремянка поднята, скорее всего, на ней кто-то стоит и работает.

Другое объяснение связывают с христианством. Хотя церковь и негативно относится к предрассудкам, однако едва ли не самое большое количество примет связано именно с религиозными мотивами.

Одно из объяснений касаемо лестницы и неудач уходит корнями в религию. Многие верующие чтят Святую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Эта вера на заре распространения христианства сделала число три священным, а вместе с ним и треугольник. Лестница, прислоненная к стене, образует форму треугольника, и прохождение по ней будет рассматриваться как "нарушение" Троицы. Во времена средневековья это преступление рассматривалось как богохульство.

Другие считают, что стремянка у стены напоминает виселицу. Раньше лестницы были подперты, вынуждая идущего на эшафот человека подниматься достаточно высоко, чтобы добраться до веревки.

Еще одна теория связана с верованием египтян. По этой версии, если вы проходите под лестницей, то можете случайно увидеть "бога", который поднимается или спускается.

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