Почему нельзя спать напротив зеркала: суть старого суеверия

Зеркало в спальне – практически обязательный предмет интерьера. Но какой маленькой ни была бы комната, его нельзя располагать так, чтобы оно отражало кровать. Впрочем, не все знают, почему нельзя спать напротив зеркала.

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OBOZREVATEL поинтересовался сутью суеверия. И рассказывает, чем может быть опасно такое расположение.

За свою способность отражать предметы и показывать мир как бы развернутым зеркало давно считается мистическим предметом, порталом в мир иной, проводником духов. И духи эти не всегда дружелюбны. В то же время состояние сна называют "маленькой смертью". Считается, что душа в это время может ненадолго покидать тело и путешествовать. Именно в этот момент демоны из зеркала могут эту душу украсть, и человек не проснется.

Также зеркало напротив кровати предвещает вечное одиночество людям без пары. Якобы, если ты отражаешься в нем во время сна, то удваиваешь себя, поэтому пара тебе не нужна. Супругов, которые спят таким образом, могут ожидать ссоры и конфликты.

Поэтому знатоки суеверия рекомендуют размещать зеркало за изголовьем кровати или на такой высоте, чтобы она в нем не отражалось. Можно разворачивать зеркало таким образом, чтобы оно не смотрело на спальное место, или закрывать чем-то вроде ширмы.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя смотреть в зеркало перед сном.

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