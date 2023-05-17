Почему нельзя рвать сирень: последствия, о которых вы даже не догадывались

Сезон сирени в разгаре и многие люди желают украсить свой дом букетом ароматных цветов. Но на самом деле обрывание соцветий может навредить кусту. К тому же народные приметы утверждают, что это не самая лучшая идея.

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OBOZREVATEL разбирался в причинах, почему нельзя обламывать сирень. И что говорят по этому поводу в народе.

Что говорят биологи

Распространенный миф о том, что, чем больше обламываешь куст сирени, тем лучше он распустится в следующем году, не более чем заблуждение. На самом деле это может нанести кусту большой вред.

В частности, в ранки на обломанных ветвях могут попасть лишняя влага, вредители или инфекция. В самом худшем случае это может погубить все растение. И на месте здорового взрослого куста нужно будет высаживать новый, который будет долго расти до взрослого состояния.

Если очень хочется срезать букет, то делать это нужно с малейшим вредом для растения. Не обламывайте ветки, а срезайте острым секатором. И выбирайте только более тонкие боковые побеги, не основные ветви.

Приметы об обломанной сирени

С одной стороны ароматные соцветия считаются оберегом от злых сил, которые не только украшают жилище, но и отпугивают нечисть. С другой – существуют приметы и с противоположным значением.

В частности, под запретом белая сирень. Считается, что она может "изгнать" человека из его жилища и привлечь беды и болезни. Также ее считают ответственной за ссоры между живущими в доме. И отдельно она может быть опасна для молодых девушек, ведь якобы отпугивает от них женихов.

Наиболее благосклонно народные приметы относятся к засушенным соцветиям. Они служат оберегом от негатива и привлекают в дом удачу и достаток.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить цветы в горшках.

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