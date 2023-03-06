Почему нельзя дарить цветы в горшках: приметы, о которых вы не знали

Цветы в горшке считаются хорошим подарком и долговечной альтернативой букету, который увянет за несколько дней. Но народные приметы говорят, что это не так. По крайней мере, не каждое растение будет полезно своему владельцу.

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OBOZREVATEL поинтересовался приметами, связанными с дарованием вазона. И рассказывает, что с таким подарком может быть не так.

Почему нельзя дарить вазоны с цветами

Многие комнатные растения являются энергетическими вампирами. Так что с таким цветком можно подсунуть человеку дополнительные неприятности. Поэтому нужно выбирать вариант очень тщательно.

Также новое растение даже с положительной энергетикой может не прижиться в новом доме. Если оно начнет болеть и засыхать, это принесет упадок и его владельцу. Еще одно поверье, связанное с энергией растения, говорит, что через подарок человек может передать новому владельцу свой негатив.

Отдельное суеверие касается дарения комнатных цветов болеющим людям. Такой подарок приравнивается к пожеланию немощному "врасти в землю", как цветок, то есть умереть.

Приметы имеют особое отношение и к тому, что в горшке фактически находится сырая земля, которую связывают со смертью. Следовательно, это еще одна причина считать такой подарок неуместным.

Что хорошего может принести такой подарок

И наоборот, если правильно подобрать подарок, считается, что растение, полученное таким образом, может стать настоящим оберегом для дома. Оно будет защищать живущих в ней и подарит им дополнительную жизненную энергию.

Также увядание подаренного растения связывают с тем, что якобы так оно забирает весь негатив со своего владельца. Ценой своей жизни очищает его судьбу.

Кому можно дарить комнатные цветы.

Конечно, люди, не подверженные суевериям, отнесутся к подаренному живому цветку без предосторожности. Также рады такому подарку будут ваши близкие, занимающиеся разведением комнатных растений. В таком случае заранее узнайте, чего им не хватает в коллекции, и преподнесите на праздник – такой презент принесет человеку огромную радость.

Если же комнатное растение подарили вам и вы опасаетесь, что оно принесет вам неудачу, есть способ сделать такой подарок более безопасным. Просто отдайте за него небольшую сумму денег. Энергетически это будет считаться покупкой, а не подарком и опасности уже не будет нести.

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