Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: суть известного суеверия

О том, что ложечку, которой размешивали сахар, необходимо вынимать из чашки перед тем, как пить чай или кофе, знают все. Но углублялись ли в суть этого суеверия?

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OBOZREVATEL разобрался с нюансами его происхождения. И рассказывает о других приметах, связанных с ложками.

Ложка в чае могла служить мостиком, через который нечистая сила может проникнуть в напиток. В таком случае человек, который выпьет его, получит целый ворох различных неприятностей. Также оставленная в чае ложка предвещает неуспех в делах, от которого можно избавиться, только избавившись от плохой привычки. В случае, если ложку в чашке оставляет незамужняя девушка, это значит, что ей не удастся выйти замуж.

Если ложка падает со стола, это предвещает скорый приход гостей. Чтобы "отменить" действие приметы, надо постучать упавшей ложкой по полу.

А вот по столу стучать ложкой не стоит. Это к ссоре между сидящими за этим столом.

Найденная ложка предвещает разные вещи, в зависимости от того, какая именно это ложка и в каком она состоянии. Если вы обнаружили этот прибор в неожиданном месте, это к прибыли. Обнаруженные одновременно две ложки, особенно чайные, обещают вскоре создание семьи. Серебряная ложка – однозначно хорошая примета. Она предвещает благополучие и завершение финансовых проблем. А вот грязные и поломанные ложки подбирать не стоит – ничего хорошего такая находка не принесет.

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