Почему дома нельзя хранить старые календари: народная примета

Настенные или настольные календари часто делают настолько впечатляюще красивыми, что многие потом сохраняют их для коллекции, как произведение искусства. Но народные приметы утверждают, что эта практика может оказаться опасной.

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OBOZREVATEL разбирался с приметами. И рассказывает, в чем может состоять вред от хранения старых календарей.

Прошлое не отпустит

Старые календари показывают уже прошедшее время, что с точки зрения эзотерики неправильно, ведь жить нужно здесь и сейчас. А подобные вещи из прошлого заставят события стоять на месте, что помешает делам и планам продвигаться вперед. Удачи при этом ждать не приходится.

Негативная энергия хлама

Вещь, отслужившее свое, даже очень красивая, переходит в категорию хлама, а хранение хлама забивает энергетические каналы в доме. А в худшем случае даже способствует распространению накопленного ранее негатива. Особенно если хранить календарь на год, который был неудачным. Примечательно, что с календарями на удачный год эта примета не работает именно из-за способности календаря сохранять прошедшее время.

Спокойствие умершей души

Как продолжение предыдущей приметы, считается, что особую опасность представляют календари на год, когда в семье кто-то умер. Считается, что они могут сохранять не только энергетику умершего, но и частицу его души. Поэтому от таких календарей нужно избавляться сразу, чтобы человек получил покой после смерти и не тащил за собой в мир умерших души живых.

Что делать со старым календарем

Специалисты по фэн-шуй советуют, если вам действительно нравятся изображение из старого календаря, вырежьте его и поместите в рамку или альбом. А от части с датам избавьтесь. Также страницы календаря можно использовать для разных форм рукоделия – аппликаций, декупажа, скрапбукинга, школьного творчества детей и т.д. В таком случае изображение будет работать как произведение искусства или как часть коллекции и не будет нести угрозы благополучию людей.

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