Почему нельзя называть ребенка в честь предков: причины очень серьезные

Родители уделят много времени на поиск красивого и необычного имени для своего ребенка. Большинство рассматривают вариант, чтобы назвать малыша в честь предка. Таким образом, члены семьи хотят почтить его память и выразить свою приверженность.

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На первый взгляд это достойный поступок, заслуживающий уважения, но, к сожалению, это также может негативно повлиять на ребенка. OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе.

Имена обладают большой силой, способной повлиять на характер и судьбу новорожденного. Суеверные люди верят, что имя предка может повлечь за собой некоторый хаос в энергетическом мире.

К примеру, если вы хотите назвать ребенка в честь своего дяди, который всю жизнь боролся с финансовыми проблемами и часто нервничал, то будьте готовы к тому, что малыш переймет эти страдания на себя.

Согласно поверью, с именем также могут передаваться болезни, беды, несчастья из поколения в поколение.

Поэтому следует тщательно подходить к столь важному процессу. Ребенок должен иметь свою судьбу и пройти свой путь в жизни, не переплетаясь с проблемами предков.

В некоторых случаях лучше не опираться на конкретного родственника, а искать имя со значением, которое вам нравится.

Ранее OBOZ.UA публиковал примеры фамилий, которые давали в Украине тем, кто перенес болезни или имел ожоги.

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