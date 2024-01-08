Какие фамилии давали в Украине тем, кто перенес болезни или имел ожоги: примеры

Некоторые болезни и травмы оставляют на теле человека заметные знаки. Такие особенности до сих пор становятся основой для прозвищ. Такие прозвища, данные в древности, со временем превратились в фамилии и сформировали целую их группу.

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Об этом в своей книге "Современные украинские фамилии" писал языковед Юлиан Редько. Он всю жизнь исследовал антропонимы и систематизировал их.

В частности, в отдельную группу он выделил родовые имена, указывающие на определенное состояние кожи предка. Человека, пережившего болезнь или несчастный случай и оставшегося с видимыми отметинами, маркировали по этому признаку. И вот какие фамилии из этого образовались.

Дзюба, Дзюбий, Рябый, Рябуха, Рябчун – так могли прозывать человека, перенесшего оспу. Эта инфекция оставляет после себя характерные шрамы. Вместе с тем, фамилии, образованные от прилагательного "рябой" могут указывать, что кто-то из предков имел много веснушек.

Гульоватый, Гулеватый, Гуля – таким образом могли говорить о человеке, который имел на лице и голове видимые шишки.

Бородавко, Бородавка, Бородавченко – эти фамилии могли возникнуть благодаря предку, страдающему кожными проявлениями папилломавируса. Простыми словами, у него на теле были бородавки.

Черномаз, Чернокожа, Смаглий, Смаглюк – подобным образом называли людей с темным оттенком кожи, смуглых.

Червоный, Червонюк, Червоняк – а так называли людей, которые по тем или иным причинам имели красный цвет лица. Причем речь идет именно о нездоровой красноватости. Из-за склонности заглядывать в рюмку, высокого давления или т.д.

Рапатый, Рапатей, Рапатюк – это все признаки того, что кто-то из предков плохо ухаживал за кожей и имел очевидные признаки ее сухости. Ведь прилагательным "рапатий" обозначают что-то шершавое.

Печеный, Поджарко, Горелый, Горилко – подобным образом могли сочувственно называть соседа, который пострадал из-за пожара и имел на теле заметные шрамы от ожогов.

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