Почему нельзя использовать средство для мытья посуды в стиральной машинке: развенчиваем миф

Некоторые эксперты советуют при стирке использовать средства для мытья посуды – это якобы дешевый и действенный лайфхак, а невероятное количество пены быстро очистит одежду от грязи. На самом деле это не более чем миф.

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Наливать в барабан машинки или в контейнер моющее средство для посуды в целом не рекомендовано. Как это может навредить машинке и вещам, рассказало издание Lifehacker.

В сети набирает популярность неоднозначный лайфхак: столовую ложку средства для мытья посуды наливают на чистую тряпку, которую кладут в стиральную машину с большим количеством одежды – говорят, таким образом вещи будут сиять даже без отбеливателя. На самом деле, это плохая идея.

Почему нельзя использовать средство для мытья посуды для стирки

Поломки прибора

Мылом и средствами для мытья посуды можно предварительно обрабатывать пятна на одежде, поскольку пена "прорезает" жир и удаляет загрязнения. Однако средства для мытья посуды не предназначены для использования в стиральных машинах.

Эксперты по стирке в Consumer Reports говорят, что избыточное количество пены может повредить прибор. Стиральные машины начнут тратить дополнительное количество воды, стирка будет занимать гораздо больше времени и часто случается так, что пена начинает выливаться по бокам. Со временем остатки пены будут накапливаться внутри барабана, создавая неприятный запах, снижая эффективность работы и приводя к чрезмерной влажности (как следствие – появлению плесени).

Раздражение чувствительной кожи

Средство для мытья посуды может содержать отдушки, агрессивные химические вещества или другие раздражители. Остатки этих веществ будут оседать в волокнах, приводя к раздражению чувствительной кожи или даже аллергии.

Повреждение одежды

Пена, накапливаясь внутри барабана, может покрыть одежду мыльной пленкой. Волокна в результате станут жесткими. Порошки предназначены не только для очищения тканей, но и для защиты волокон в процессе стирки. А средствами для мытья посуды удаляют жир из твердых поверхностей, таких как стекло, керамика и пластик. Использование моющего средства для стирки деликатных тканей может повредить волокна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от запаха плесени и затхлости полотенец во время стирки.

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