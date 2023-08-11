Как избавиться от запаха плесени и затхлости полотенец при стирке: помогут два средства

Полотенца часто не могут быстро высохнуть из-за влаги в комнате или многократного использования. Тогда может возникнуть неприятный затхлый запах даже, несмотря на то, что вы стирали полотенца несколько дней назад.

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Это признак развития плесени на ткани, потому что влага – это идеальное место для грибка. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет быстро справиться с этим.

От плесни и неприятного запаха можно легко избавиться, если использовать натуральные ингредиенты.

Уксус – это природный дезодорант и дезинфицирующее средство, идеально подходящее для борьбы с вонью. А пищевая сода поможет удалить всю грязь и стойкие пятна.

Для этого добавьте стакан белого уксуса и соды в дозатор стиральной машины или в барабан. Запустите обычный цикл стирки.

Полотенца следует стирать отдельно от белья и вещей, чтобы микробы не распространились на другую одежду.

Когда цикл стирки закончился, добавьте еще пол стакана соды в барабан и запустите еще одну программу. Но на этот раз еще добавьте порошок для деликатных тканей.

После второго цикла стирки развешайте полотенца по возможности на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. Правильная сушка поможет избежать неприятного запаха влажности.

Ранее OBOZREVATEL публиковал идеальное средство, которое сделает полотенца мягкими после стирки.

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