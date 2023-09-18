Почему нельзя говорить 'кидатися в очі': как правильно перевести на украинский

Фразеологизмы – это устойчивые конструкции, способные сделать речь очень богатой и яркой. Но с ними существует одна проблема, которую в полной мере испытывают только люди, переходящие с одного языка на другой. Их практически невозможно перевести прямо. В основном получится какая-то чушь, ведь многие фразеологизмы воспринимаются не буквально.

Например, словосочетание "ловити ґав" редко означает именно процесс отлова этих птиц. Как правило так описывают человека, полностью потерявшего концентрацию или просто ничего не делающего. Так же трудно бывает перевести людям, переходящим с русского, сочетание "бросаться в глаза". Исправить типичную ошибку решил языковед Александр Авраменко.

По его наблюдениям, это тот случай, когда фразеологизм переводят дословно. И получается конструкция "кидатися в очі". Но она не свойственна украинскому языку.

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О чем-то заметном, примечательном, ярком на украинском правильно говорить "впадає в очі" или "впадає у вічі". Это равнозначные варианты, выбирать между которыми можно по своему усмотрению, в зависимости от стиля речи или личных предпочтений.

Слово "кидатися" в украинском языке имеет значение быстро двигаться в каком-то направлении, нападать или же намеренно падать. Поэтому уместно оно будет, например, в словосочетании "кидатись в обійми". А вот именно кинутись в очі может, например, испуганный котенок или разъяренный бык. И это достаточно опасная ситуация, в которой вы вряд ли бы захотели оказаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о большом разнообразии эквивалентов русского фразеологизма "у черта на куличках".

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