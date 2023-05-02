Почему нельзя делать тряпки из старой одежды: о чем предупреждает примета

Едва ли не наибольшее количество народных примет касается старой одежды. Издавна говорили, что вещи могут накапливать энергетику владельцев, в частности, передавать болезни и негатив.

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Практические люди часто делают из старых вещей тряпки для дома – очень экономная и целесообразная привычка. Поклонники предрассудков только с осуждением будут качать головами: тряпка из подержанной одежды – это тоже плохая примета. Почему нельзя делать тряпки из старой одежды и о чем предупреждает примета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Давать вещам "вторую жизнь", используя их как тряпки, в народе не советуют. Есть версия, что это может плохо повлиять на владельца одежды.

Наши прабабушки верили, что, пустив на тряпки одежду кого-то из членов семьи, можно навлечь в дом беду. Толкование приметы связано со свойством вещей накапливать энергетику. То есть, собирание грязи и пыли чьей-то одеждой, якобы "ухудшит ауру" человека, ранее носившего эти вещи. Особенно это касается детской одежды. Если малыш вырос из своих вещей, их нельзя рвать на тряпки. Говорят, это привлечет бедность в дальнейшую жизнь ребенка.

Так что подержанные вещи в хорошем состоянии советуют либо отдавать на благотворительность, либо просто от них избавляться.

Стоит отметить, что есть давнее поверье, согласно которому некоторые вещи нельзя выбрасывать на помойку. Это, например, касается сумок и кошельков. Выбросив на свалку кошелек, можно навлечь затруднение и безденежье. А еще не советуют выбрасывать нижнее белье и детские вещи. Что же делать с подержанной одеждой – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя выбрасывать старые подушки.

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