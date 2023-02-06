Почему нельзя выбрасывать старые подушки: что говорят приметы и как поступить правильно

Подушки мы используем ежедневно по много часов, именно поэтому они регулярно выходят из строя и нуждаются в замене. Народные суеверия убеждают – просто выбросить старую вещь нельзя. Считается, что из-за такой близости к телу и длительного контакта, подушка впитывает в себя энергетику своего владельца.

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OBOZREVATEL разбирался в деталях суеверия. И рассказывает, как с точки зрения эзотерики правильно избавляться от подушек.

Почему подушки нельзя ни хранить, ни выбрасывать

Именно лежа на подушке, мы видим все свои сны, в том числе вещие. Также подушка становится свидетелем сокровенных мыслей и мечтаний, самых грандиозных планов. При этом она накапливает не только положительную, но и отрицательную энергию, а значит, сохранять вещь по истечении срока службы не стоит.

Просто вынести подушку на свалку – плохая идея. Ведь таким образом на энергетически связанную с человеком вещь могут навести порчу. К примеру, через подклад. Так подброшенные в подушку семена или крупа должны привести к расставанию супругов или разорению, а подложенная игла без ушка – испортить здоровье.

Что делать со старой подушкой

Лучший способ избавиться от вещи, которая отслужила свое, – это сжечь ее. Огонь очищает, в том числе стирает все энергетические следы. Поэтому в оставшемся пепле уже не будет ничего, что связывало человека с подушкой.

Если вам по тем или иным причинам не подходит вариант сожжения, можно прибегнуть к помощи воды. Подушку нужно хорошо промыть под проточной струей, высушить и уже после этого отнести на свалку. Сушить в таком случае ее следует на солнце – это будет своеобразный эквивалент сожжения.

Также эзотерики советуют сразу избавляться от подушек, в которых вы найдете посторонний предмет. Такую подушку нужно обязательно сжечь. Но сделать это надо на значительном расстоянии от дома – таком, чтобы даже дым не доходил до жилища.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя даже старым полотенцем мыть пол.

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