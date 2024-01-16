Почему не стоит сажать туи на даче: объяснение

Туи – это популярные декоративные хвойные растения, которые часто выбирают, чтобы украсить свой двор. Но суеверные хозяева избегают этого дерева, потому что верят, что оно может привлечь неудачу и несчастье в дом.

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Туи чаще всего используют как живую изгородь на даче из-за их зеленой окраски и зимой, и осенью.

Хвойное дерево также выделяет вещества, которые негативно влияют на вредителей, образование грибка и других заболеваний, поэтому вы можете не беспокоиться о состоянии почвы и не уделять много времени и усилий для выращивания.

Но, несмотря на эти преимущества, суеверные люди пытаются избегать таких растений у себя во дворе. Это связано с тем, что туи часто высаживают на кладбищах, что уже вызывает негативную ассоциацию и нехорошие чувства.

Также в народе верят, что человек, посадивший тую, обязательно заболеет после того, как дерево окрепнет, начнет расти и развиваться. Болезнь может оказаться настолько страшной, что это приведет даже к летальным исходам.

Согласно поверью, это хвойное дерево отнимает силы, здоровье и энергию хозяина.

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