Когда нельзя убирать дома: что говорят народные приметы

Уборка – это обычная домашняя работа, которую хозяева регулярно выполняют, чтобы сохранить уют и приятную атмосферу. Но наши предки верили, что в некоторых ситуациях следует избегать такой работы, чтобы не навлечь беду на семью.

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OBOZ.UA узнал, когда нельзя убирать дома согласно народным приметам. Если вы суеверные, то соблюдайте следующие рекомендации.

Поездка

Не стоит заниматься уборкой в доме накануне поездки или если кто-то из членов семьи уже отправился в путь. Согласно поверью, это может привести к несчастьям и неприятностям во время путешествия.

Гости

Хозяйки часто начинают убирать квартиру сразу после того, как провели гостей, но это неправильно. Такие действия символизируют внезапный уход удачи и положительной энергии из дома. Лучше отдохните и начните работать на следующий день.

Ночь

Уборка вечером или ночью приведет к потере удачи и счастья. Ни в коем случае не пылесосьте и не подметайте, потому что так вы выгоняете благополучие из дома. Также не стоит выносить мусор после заката.

Пятница

Избегайте уборки в пятницу. Наши предки верили, что это может навлечь финансовые проблемы на семью, поэтому выберите какой-нибудь другой день, чтобы избежать нежелательных последствий.

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