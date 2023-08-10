Почему не стоит подкармливать огурцы аспирином и как сделать, чтобы они плодоносили до конца лета

Польза лайфхаков из интернета не всегда одинакова. Некоторые советы, которые дают на форумах и в соцсетях, иногда могут нанести и вред. К примеру, совет подпитывать огурцы аспирином.

Видео дня

Как выяснил OBOZREVATEL, некоторые дачники утверждают – если подливать растение раствором этого препарата, плоды будут слаще. Но эксперты объясняют, что в лайфхак закралась ошибка.

Что не так с аспирином, в качестве удобрения для огурцов

Состоит ошибка в том, что действительно удобрением для огурцов является раствор салициловой кислоты, тогда как действующее вещество аспирина – ацетилсалициловая кислота. Это два разных химических соединения. Первое действительно помогает укрепить огуречную лозу и продлить время ее плодоношения, а вот второе никакой пользы для этого овоща не имеет.

Если вы все же решите воспользоваться салициловой кислотой для обработки огуречной грядки, то отдайте предпочтение внесению вещества методом полива. Ведь опрыскивание может оставить ожоги на листьях. Только раствор хорошо выверенной концентрации будет безопасен для огурца.

Как ухаживать за огурцами в конце лета

Во второй половине лета огурцам все еще нужна подпитка, но выбирать следует удобрения с содержанием калия и фосфора и избегать азота. Если вы решите опрыскать соответствующим раствором грядку, делайте это ранним утром, чтобы листья успели высохнуть до того, как станет жарко.

Если ночная температура начала опускаться до +16 градусов и ниже, растение нужно укрывать, чтобы оно не прекратило плодоносить. Установите над огурцами дуги и укрывайте почасток на ночь пленкой.

Не медлите со сбором урожая. Снимайте плоды сразу после того, как они созреют. Если ждать до момента, когда в огурцах начнут созревать семена, растение расценит это как сигнал, что сезон плодоношения завершен. Если их срывать несколько раньше, оно продолжит формировать новую завязь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подготовить к зиме клубнику, чтобы она хорошо восстановилась в следующем сезоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.