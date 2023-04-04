Почему на свадьбу нельзя надевать жемчуг: все суеверия праздничного дня

Свадьба считается одним из наиболее важных дней в жизни человека. По крайней мере, первая. Молодожены надеются, что их любовь – навсегда, поэтому этот день окутан массой примет и суеверий, которые помогли бы исполнить эту мечту.

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OBOZREVATEL собрал самые распространенные и интересные приметы, связанные со свадьбой. Наряды, посуда, танец, гости – все это имеет свои правила и ограничения.

Приметы об одежде и украшениях

Молодоженам не стоит видеть друг друга с утра перед церемонией бракосочетания и жених не должен знать, какое на его избраннице будет платье. Девушке тоже не нужно видеть свой образ полностью – осматривать себя в зеркало можно только частями или без каких-то важных аксессуаров – перчаток, фаты, сумочки, туфель и т.д.

Платье лучше выбирать сплошное, а не собранное из корсета и юбки. Это должно помочь невесте избежать разделенной жизни. Единственный действительно запретный цвет платья – зеленый. А вот нижнее белье на девушке должно быть исключительно белого цвета.

Обувь невесты не обязательно должна быть новой. Более того, старая пара должна принести удачу в браке. Главное, чтобы туфли были закрытыми и без шнурков. Сломанный во время свадьбы каблук обуви невесты – плохая примета, это предвещает, что семейная жизнь пары будет "хромать".

Украшения из жемчуга к платью лучше не выбирать. Эти камни символизируют слезы. Чтобы привлечь счастье в брак, серьги невесте должна вдевать подруга, которая счастливо замужем. А вот на руках у будущей жены не должно быть никаких украшений – все внимание должно достаться обручальному кольцу.

Обручальные кольца лучше выбирать гладкие, без камней и гравировки. Они будут символизировать удачную совместную жизнь без препятствий. Зато можно выбрать достаточно массивные кольца – они являются символом изобилия. Если молодожены хотят взять себе обручальные кольца своих родителей, это допускается, но важно иметь в виду, что примета говорит, что так они обрекают себя повторить их судьбу. В любом случае, кольца нельзя никому давать мерить – ни до свадьбы, ни после нее. Упущенное на пол во время свадьбы обручальное кольцо – к измене.

Продавать свадебное платье после бракосочетания нельзя – считается, что так можно продать счастье. Платье только хранят, передают по наследству или дарят. А вот фату сохранить нужно обязательно. Затем ею накрывают детей, когда они болеют, чтобы поправились быстрее.

Платье во время свадьбы важно не порвать. А если уж такая неприятность случилась, то зашивать его нельзя.

Приметы от сглаза и на счастье

Чтобы семейная жизнь удалась, невесте хорошо бы поплакать до венчания или росписи. В идеале девушку должны растрогать наставления и пожелания родителей, а не свадебные невзгоды.

Чтобы защитить молодоженов от плохого глаза, обоим на одежде нужно закрепить английскую булавку головкой вниз. Невесте оберег цепляют к подолу платья, а жениху – под бутоньерку.

Никто не может проходить между молодоженами в день свадьбы, особенно строгим запрет является для холостых гостей. Также, чтобы мужа или жену не забрал из семьи кто-нибудь другой, никто не должен вставать перед ними, когда они смотрят в зеркало.

Фата играет роль оберега для невесты. Поэтому ее лицо должно быть закрыто, когда она выходит из дома. Откинуть фату может только жених во время церемонии бракосочетания.

После того, как невеста выйдет из дома, в помещении нужно помыть пол. В идеале это должна сделать ее мать. Ритуал должен облегчить девушке вхождение в семейную жизнь.

Ехать или идти к месту бракосочетания напрямую нельзя – нужно выбирать сложный путь, чтобы запутать нечистую силу, стремящуюся испортить счастье молодым. Автомобилям следует при этом громко сигналить, чтобы испугать нечисть. При этом важно в пути обходить кладбища и ни в коем случае не оглядываться.

Мать невесты или другая близкая родственница непосредственно перед тем, как девушка пойдет к венцу, должна положить ей в карман головку чеснока – это еще один мощный оберег.

Чтобы избежать бедности в семейной жизни, жених должен положить в правый ботинок купюру или монету. Проходить так нужно всю свадьбу.

Чтобы совместная жизнь пары была долгой и счастливой, молодожены должны задуть свадебные свечи одновременно. Если же свеча погаснет сама, это предвещает беду.

Когда только что обрученная пара выходит на улицу, ее следует осыпать. Рисом или пшеницей – на плодовитость, монетами – на состоятельность, конфетами – на сладкую жизнь.

Чтобы избежать ссор в браке, молодожены должны на свадьбе вместе разбить тарелку и переступить через обломки. Так же нужно на счастье разбить первый бокал из-под шампанского.

Нельзя переходить дорогую паре на свадьбе. Также посторонние люди не могут поправлять одежду на невесте или женихе. Это поможет избежать проблем в семейной жизни.

Праздновать свадьбу на заемные деньги нельзя. Это к постоянной бедности.

Всю свадьбу молодожены могут танцевать только друг с другом. Единственное исключение – это их родители. После того, как девушка станцует с отцом, а парень – с мамой, они должны подвести их друг к другу и соединить их руки.

Другие свадебные приметы

Кто из пары первым станет на свадебный рушник, тот и будет в семье главой. И наоборот – тот, кто первым заговорит после церемонии бракосочетания, будет подчиняться своей половинке. Еще один вариант приметы связан со свадебным караваем – кто оторвет от него больший кусок, тому и быть в семье главным.

По той же причине жениху нельзя поднимать ничего, что уронит на землю молодая – так он символически кланяется ей в знак покорности. Также это предвещает ему недолгую жизнь, а девушке – вдовство.

Жених переносит молодую через порог дома, чтобы быть хозяином. Считается, кто первый шагнет через порог, тому и выполнять эти обязанности.

Невесте нужно осторожно подходить к дому любимой. Если он вступит в лужу, станет пьяницей и испортит ей жизнь.

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