Почему на поминках едят только ложками и нет вилок: объяснение

В народе существует традиция на поминальный обед класть на стол только ложки. Вилками во время трапезы обычно не пользуются. Так же отсутствуют в сервировке и ножи.

OBOZ.UA поинтересовался, откуда могла пойти подобная традиция. Как всегда, объяснений несколько – эзотерическое и более практичное. Рассмотрим оба.

Эзотерическое объяснение

Столовые приборы издавна связывают с кучей суеверий. Так после появления в обиходе простого народа вилок их начали ассоциировать с вилами, которыми пользуются черти. И хотя сам предмет вошел в ежедневное применение, на поминках им все же предпочитали не пользоваться, чтобы не причинить вреда душе умершего и не привлечь к ней внимание нечистой силы.

Ножи стараются не использовать на поминках из-за поверья, согласно которому душа может поскользнуться на лезвии и сразу провалиться в ад. Ложка с этой точки зрения кажется более безопасной.

Практическое объяснение

Хотя поминки по своей сути являются ритуалом поминовения умершего человека, все же на деле часто во время обеда опьяневшие родственники начинают обсуждать раздел наследства. А это острый вопрос, часто приводящий к конфликтам. Если под рукой у участников окажутся вилки или ножи, это может закончиться нанесением друг другу колотых и резанных травм. Ложкой можно разве что нанести несколько ощутимых ударов.

Также этнографы связывают традицию использовать во время поминальной трапезы только ложки с блюдами, которые было принято подавать на стол. Так поминальную кутью – колыво – неудобно есть вилкой. Ее раздают и употребляют с помощью ложки. Остальные традиционные для поминок блюда как правило можно ломать и есть руками, поэтому вилки сначала просто не использовали из-за ненадобности, а затем это стало традицией и обросло разными эзотерическими объяснениями.

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