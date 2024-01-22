Что нельзя делать на кладбище и сразу после его посещения: строгие запреты

Во все времена и во всех культурах отношение к кладбищам у людей было особым. Место упокоения предков считали также местом, где остаются или куда приходят в специальные дни их души. И общаться с ними следует соответствующим образом, чтобы не побеспокоить и не навлечь на себя их гнев.

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Верить в приметы, связанные с кладбищем или нет – каждый решает для себя лично. Но учитывать особое отношение к этому месту необходимо обязательно, чтобы вести себя в соответствии с общепринятыми правилами. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Избегайте лишнего контакта

Могилы и надгробия – специальные ритуальные постройки, которые люди тесно связывают с душами своих предков. Поэтому существует четкое табу для контакта с этими предметами. Не стоит лишний раз трогать их руками, а тем более опираться на них или садиться. Особенно строг этот запрет есть в отношении чужих могил. Надгробия собственных предков следует время от времени приводить в порядок – мыть и убирать. На это время табу на касание снимается.

Заходите на кладбище правильно

Считается, что через главные ворота можно заходить только с похоронной процессией. Поэтому чтобы попасть на кладбище, нужно использовать боковые входы. Руки при этом следует держать открытыми, даже сумку повесить на плечо. Души должны видеть, что вы пришли с чистыми намерениями.

Ничего не поднимайте

Считается, что все, что лежит на кладбище, принадлежит покойникам. Именно поэтому нельзя забирать с могил цветы, сладости и другие предметы. Также нельзя поднимать упавшее. В народе убеждены: падение вещи означает, что ее пожелала некая душа. Поэтому вещь должна остаться на земле. Если поднять на кладбище что-то и унести с собой, вы можете прогневить умерших и они нашлют на вас неприятности.

Не хвастайтесь успехами

Приблизительно из тех же соображений не рекомендуется на кладбище хвастаться успехами. Считается, что вы можете оставить свою удачу у могил. Однако и сильно жаловаться на жизнь не стоит. Якобы умершие могут вас пожалеть и забрать к себе.

Ходите только пешком

Передвижение по кладбищу на шумных транспортных средствах, согласно народным поверьям, может растревожить души. Поэтому никаких автомобилей или мотоциклов. Впрочем, нежелательны также и велосипеды, ролики, и тому подобное. Хотите проявить уважение к умершим – передвигайтесь между могилами только пешком. Исключение можно сделать только для людей на колясках и маленьких детей.

Не появляйтесь на кладбище ночью и не оборачивайтесь на могилы

Временем мёртвых считается ночь. Поэтому появляться на кладбище в темное время суток не разрешается. В народе верят, что ночью здесь можно встретить неприветливого духа, а то и нечисть. Проблем потом не оберешься. По той же причине нельзя оборачиваться, когда вы покидаете кладбище – вы можете столкнуться с идущей за вами душой.

Беременным лучше ходить в церковь

Женщинам во время беременности не советуют появляться на кладбище вообще. Рациональное объяснение состоит в том, что такой визит может огорчить беременную, а ей нервничать лишний раз вредно. А приметы утверждают, что этот запрет связан с тем, что умершие могут украсть душу нерожденного ребенка и поселиться на его месте. Поэтому женщинам в положении советуют ходить поминать умерших в церковь.

После похорон не ходите в гости

Погребальный ритуал имеет особенное значение. После него можно посетить только поминки и отправляться домой. Если пойти к кому-нибудь в гости, можно принести с собой смерть.

Не обижайте животных

Любые живые существа, которых вы встретите на кладбище, считаются воплощением душ умерших. Поэтому кошек, собак, ворон и даже муравьев нельзя оскорблять.

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