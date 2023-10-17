Почему на похороны приходят в черной одежде: правила дресс-кода

Потери в жизни неотвратимы, так что рано или поздно каждому из нас приходится посещать прощание с умершими. И отдать последние почести человеку нужно правильно. В частности, считается, что на похороны необходимо одеваться в черную одежду.

OBOZ.UA поинтересовался мнением стилистов, обязательно ли это правило сегодня. И чем можно заменить черную одежду для траурной церемонии.

Почему на похороны принято одевать черное?

На самом деле, эта традиция присуща западному миру. Здесь она происходит еще со времен Древнего Рима – тогда считалось, что символом траура является одежда темных цветов. Господство римлян распространялось по Европе и обычай следовал за ними. Он прижился и за многие столетия стал константой.

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Наиболее известным историческим примером использования черного цвета для демонстрации траура стала английская королева Виктория. После смерти мужа принца Альберта в 1861 году она всю жизнь носила только черную одежду. Естественно, ее жест только укрепил общую традицию.

Обязательно ли приходить на прощание именно в черном?

Современный этикет и стиль этого не требуют. Выбрать для церемонии можно любую элегантную одежду сдержанных темных цветов. Вещи темно-серого, темно-синего или коричневого цвета будут так же уместны.

Чего стоит избегать, так это вещей любых ярких цветов. Если усопший или его семья не просили вас об этом, не надевайте ничего желтого, оранжевого, розового и красного. А вот белые элементы одежды, такие как блузки или рубашки, вполне допустимы. Равно как и скромные, не акцентные украшения.

Какую одежду можно выбрать для похоронной церемонии?

Всегда уместен в таком случае классический костюм – как мужской так и женский. Он должен быть сдержанным и закрытым. Юбку лучше выбирать длиной от колен и ниже, а вот от любых шорт нужно отказаться. Уместным выбором также станет платье классического кроя или свитер с брюками или юбкой. Главное – избегать чрезмерной нарядности.

По возможности избегайте спортивной обуви на похоронах. Лучше отдать предпочтение более классическим моделям. Но тоже без чрезмерной декоративности и очень высоких каблуков.

Скромность и сдержанность – вот два главных принципа, по которым нужно выбирать вещи для похорон. Грубо говоря, постарайтесь не выделяться из толпы. Это не то событие, когда люди рассматривают наряды друг друга, поэтому избегайте яркости, активных аксессуаров и сложных фасонов.

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