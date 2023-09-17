Что нельзя одевать на чужую свадьбу: правила этикета

Свадьба – это грандиозный и самый ожидаемый праздник для большинства людей. Все внимание и комплименты должны быть посвящены только молодоженам в этот день, но некоторые гости могут испортить настроение своим нарядом.

Соблюдайте правила этикета, чтобы подобрать правильный образ на чужую свадьбу. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Девушки часто допускают ошибки, выбирая одежду на такой праздник. Конечно, хочется выглядеть красиво, но не стоит забывать, что этот праздник в первую очередь для молодожёнов.

Белый наряд

В день свадьбы белый цвет принадлежит только невесте, поэтому это правило ни в коем случае нельзя нарушать. Надеть такую одежду можно только тогда, когда молодые объявили о дресс-коде, где есть белый цвет.

Видео дня

Светлые оттенки бежевого, розового и серого могут казаться белыми на фотографиях из-за вспышки. Поэтому лучше избегать одежды таких цветов.

Дресс-код

Дресс-код на праздниках очень распространен в современном мире. Но бывают гости, которые не обращают на это внимание, и одевают то, что считают нужным. Но следует помнить, что свадьба – это праздник только для молодожёнов, а вы должны поддержать их и выполнить их просьбу. Тем более дресс-код облегчит вам выбор нарядов, потому что будут указаны цвета и тематика.

Откровенная одежда

Каждый человек имеет свой стиль и вкус, но не стоит одевать слишком открытую одежду на такой праздник. Избегайте глубокого декольте, прозрачной ткани или короткой длины платья или юбки. Это может привлечь слишком много внимания к вам.

Неудобная обувь

Выбирая обувь на свадьбу, не забывайте о комфорте. Потому что это праздник, на котором вы не можете все время сидеть. Неприятно будет, если вы пропустите танцы и конкурсы из-за тесных туфлей или слишком высокого каблука. Лучше возьмите с собой запасную пару обуви, чтобы вы смогли переобуться.

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