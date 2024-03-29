Почему люди плачут, когда режут лук: научное объяснение

Нарезка лука – это довольно обыденное, знакомое каждому дело, которое может обернуться настоящей драмой. Резкий запах и жжение в глазах заставляют плакать даже самых грубых и стойких мужчин.

Вопрос о том, почему именно лук заставляет нас заливаться слезами, беспокоит людей уже давно. Поэтому IFL Science поделились научным, но достаточно простым объяснением.

Слезы

Слезы – это не просто вытекающая из глаз жидкость. Это сложная био система, выполняющая принципиальные функции для нашего здоровья.

Для начала следует отметить, что люди имеют несколько типов слез.

Базальные – выделяются постоянно, увлажняя глаза, смывая с них пыль, загрязнение и защищая их от инфекций;

Эмоциональные – выделяются в ответ на сильные эмоции, такие как радость, уныние, гнев, или боль;

Рефлекторные – выделяются в ответ на раздражители, такие как дым, пыль, ветер или химические вещества.

В этом случае речь идет именно о рефлекторных слезах, ведь они выделяются во время того, как люди сталкиваются с аллергенами, пылью или нарезают лук.

Что не так с луком?

Лук – это не растение, а луковица многолетнего растения, поэтому его естественная цель – выжить под землей как можно дольше. Под землей обитает немало насекомых и животных, которые каждый день ищут что-нибудь, чтобы съесть. Поэтому луковицы научились защищать себя с помощью химических реакций.

Когда структура лука повреждается, например при нарезании, начинают происходить определенные химические процессы, такие как высвобождение аминокислоты под названием S-1-пропенил-L-цистеинсульфоксид.

Это вещество начинает вступать в реакцию с другими элементами, в результате чего образуется тиопропанол-S-оксид, который, вступая в реакцию с молекулами воды, образует серную кислоту.

Эта кислота считается одним из самых агрессивных и химически активных реагентов. К счастью, ее концентрация при нарезании лука слишком мала, чтобы причинить нам вред, но достаточная, чтобы заставить нас плакать.

Как не плакать при нарезании лука

Наверное, вы уже знаете, что большинство лайфхаков, которые якобы должны спасти от слез при нарезании лука, не работают. Но если посмотреть на ситуацию с химической точки зрения, то можно сделать вывод, что молекула, вызывающая слезотечение, хорошо растворяется в воде и ей достаточно легко перейти в газообразное состояние.

Поэтому можно выделить три совета, которые позволят нам меньше плакать во время приготовления пищи:

Охладите лук перед нарезкой;

Включите вытяжку при нарезании;

Нарезать лук под водой.

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