Почему коты сфинксы лысые: откуда происходит эта порода

Сфинксы – коты, у которых не видна шерсть. Их внешний вид имеет как своих поклонников, так и тех, кому лысые животные не по душе.

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Несмотря на название, эта порода не имеет ничего общего с Египтом. Откуда произошли сфинксы, разбирался OBOZREVATEL.

Примечательно, что кожа сфинксов не лысая, как думает большинство, она может быть покрыта маленькими волосками подобно персику.

Первый представитель породы появился на свет в ХХ веке в Канаде. Это вышло случайно в результате мутации. Он вызвал научный интерес у ученого из Торонто, который изучил ген бесшерстности и помог разводить таких кошек.

В 1975 году в штате Миннесота обыкновенная кошка родила лысых котят. Они попали в питомник в штате Орегон, где и положили начало основным линиям канадских сфинксов.

Далее бесшёрстных котов скрещивали с другими породами. Однако в 1985 году они получили статус отдельной породы и обрели чрезвычайную популярность. Которая, следует отметить, не утихает и сейчас.

В действительности сфинксы не полностью лысые, однако их шерсти не видно. На ощупь же она похожа на замшу. Несмотря на внешний вид, сфинкс – это очень теплый кот.

Пока ученые так и разгадали, почему сфинксы рождаются без шерсти. Существует версия, что это стало возможным благодаря тому, что удалось закрепить на регулярной основе естественную мутацию.

Название "сфинкс" – сборное для трех пород бесшерстных кошек: канадского, донского и петерболда, или петербургского сфинкса.

Тем, кто хочет завести такого кота, следует помнить о правилах: его кожу всегда нужно защищать от прямых солнечных лучей. Также сфинкса нельзя подвергать холоду.

Кожа представителя этой породы должна быть всегда чистой во избежание грибковых заболеваний.

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