Самые маленькие породы кошек: от каких животных дети будут в восторге

Среди разнообразия кошачьих пород есть те, которые всегда привлекают особое внимание. Миниатюрные коты – манчкин, кинкалоу и "сингапурцы" – не входят в топ самых популярных пород, но отличаются игривостью, коммуникабельностью и дружелюбным характером.

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Миниатюрные коты настолько милы и забавны, что их просто не хочется выпускать из рук. OBOZREVATEL собрал список маленьких пород, которые точно подарят вам хорошее настроение и станут верными компаньонами.

Манчкин

Манчкин – очень добрая и совершенно не агрессивная порода кошек. Характерной особенностью являются лапы – они короче, чем у других представителей семейства кошачьих. Это активные, веселые и непоседливые кошки, которые станут идеальными питомцами для детей. Кроме того, манчкины очень контактны, они легко подружатся с другими животными.

Балинезийский кот

Балинезийцы похожи на сиамских и тонкинских кошек, но имеют гораздо меньшие размеры. Вес взрослой кошки не превышает 2,5 кг, коты обычно вырастают немного больше. Животные имеют бело-коричнево-черный окрас (темные мордочка и хвост) и выразительные голубые глаза. Балинезов вывели в Америке. Порода отличается активностью и подвижностью. Но по характеру это очень спокойные и добрые кошки.

Кинкалоу

Эту породу трудно спутать с какой-нибудь другой. Кинкалоу имеют очень характерную внешность – смешно вывернутые ушки, короткие лапки, большие круглые глаза. Для любителей экзотических пород кинкалоу – идеальный вариант. Кошки хорошо ладят со взрослыми и детьми и любят, когда их гладят по спинке.

Сингапурская кошка

Маленькую породу вывели в Азии. По словам экспертов, это, вероятно, самая маленькая порода кошек из ныне существующих. Взрослая кошка весит не более 2 кг. Это ласковые, нежные и контактные кошки.

Девон-рекс

Кудрявые девон-рексы замыкают пятерку маленьких пород. У них мягкая волнистая шерсть, большие ушки и широко посаженные выразительные глаза. Девон-рексы очень хорошо поддаются дрессировке и с детства привязываются к хозяевам.

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