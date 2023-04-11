Почему коты реагируют на звук 'кс-кс': научное объяснение

Мы привыкли звать котов звуками "кс-кс", чтобы привлечь их внимание. Ученые говорят, что такой звук вызывает эволюционную реакцию, глубоко укоренившуюся в сознании и поведении животных.

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Но мало кто знает, что в зависимости от характера и жизненного опыта кота, этот звук может вызвать у него и негативную реакцию. Детали рассказало издание Inverse.

Ветеринар Чирл Бонк отметил, что повторение звуков "кс-кс" имеет определенную частоту, которую легко распознают кошки. Этот звук вызывает любопытство, поэтому в большинстве случаев кот будет на него реагировать.

Исследовательница поведения кошек Молли Де Вос отметила исторические и естественные аспекты воспроизведения этого звука. Коты издавна были охотниками, а звук "кс-кс" немного имитирует "говорение" крыс. Коты имеют естественный инстинкт охотиться на грызунов, так что на этот звук уличные коты точно отреагируют мгновенно.

Но часто случается, что кот вообще не обращает внимания на обращение. Ветеринары говорят, что "кс-кс" может вызвать целый спектр реакций – от любопытства до испуга.

Так что следует обратить внимание на язык тела. Если кот начинает шипеть или опускать уши – он насторожен и испуган. Вы можете понять, что кот испытывает страх, если:

он начинает шипеть

мышцы стали напряженными и неподвижными

хвост прижат к телу

осанка изогнулась дугой или сгорбилась

кот начинает пятиться.

Если коту нравится обращение "кс-кс" он будет реагировать спокойно, с интересом. Хвост будет держаться свободно, уши будут находиться в обычном положении, а мордочка будет обращена вверх.

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