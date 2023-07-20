Почему коты обожают картонные коробки: тайна раскрыта

Большинство владельцев кошек замечали тягу любимцев к картонным коробкам. Им нравится проводить там время или просто спать.

Видео дня

Такое поведение пушистиков связано с их эволюцией. Informacion подробнее разобрался в этом вопросе.

Картонная коробка – это безопасное укрытие для кошек в стрессовых ситуациях. С точки зрения эволюции, эти маленькие хищники чувствуют безопасность и защищенность в коробке.

Замкнутое пространство, где только одна сторона открыта, дает им уверенность и напоминает об инстинктах самосохранения в дикой природе.

Также используя коробку, коты подстерегают свою добычу. Они тихонько прячутся и ждут подходящего момента. Такое поведение переносится и в квартиру, где коты контролируют свою обстановку и избегают неудобных ситуаций с другими домашними любимцами.

Исследования показали, что коробки действуют как успокоительное убежище, которое помогает животным быстрее адаптироваться к новой среде.

Коты предпочитают именно картонные коробки, потому что картон приятен на ощупь для пушистиков. Также они там могут точить когти, если в доме нет когтеточки.

Коробки обеспечивают животным комфорт, безопасность и удовлетворяют их инстинктивные потребности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приучить кота к поводку, чтобы облегчить прогулку и не навредить любимцу.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.