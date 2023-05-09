Почему коты мурчат: главные причины рефлекса

Мурканье – одна из загадок домашних кошек. Долгое время ученые не могли понять, откуда берется эта мягкая вибрация, сопровождающаяся характерным звуком. Известно также, что кроме вашего пушистого любимца этим талантом обладают некоторые большие кошки, в частности пумы и гепарды. И вот исследователям все же удалось кое-что объяснить об этом удивительном поведении.

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Рассказать об этом издание Live Science попросило сертифицированного консультанта по кошачьему поведению Микеля Дельгадо и профессора ветеринарной медицины Корнельского университета Кэтрин Андерсон. По их словам, наука до сих пор понимает природу мурлыкания не до конца. "В девяноста процентах случаев мурлыканье положительное. Это значит, что ваша кошка испытывает удовольствие. Она счастлива, удовлетворена и чувствует себя в безопасности", – говорит Дельгадо.

Но исследования показывают, что кошки мурлыкают и по другим причинам. Одна из них – это выживание. Так котята рождаются слепыми и глухими, но уже через несколько дней начинают мурлыкать. Ученые считают, что это безопасный сигнал, который они подают матери, ведь громкие звуки в дикой природе может услышать не только она, но и опасный хищник. Мама тоже общается с котятами, мурлыкая – по этому звуку они находят ее. Также кошачьи детеныши мурлыкают во время кормления, возможно, это создает какую-то связь между животными. Когда они вырастают, так проявляют положительные эмоции во время общения. "Они будут мурлыкать с другой кошкой, с которой они дружат", – рассказала Андерсон.

Еще один тип поведения, заставляющий кошек мурчать, это когда они ухаживают друг за другом. Домашние кошки мурлыкают возле знакомых людей и собак. Кошки также мурлыкают, когда отдыхают, едят или даже в одиночестве. Более того, кошки могут мурлыкать, чтобы получить желаемое.

Как объяснил Дельгадо, мурлыканье – это рефлекс, но такое поведение коты могут демонстрировать и намеренно. Cогласно исследованию 2009 года, опубликованном в журнале Current Biology, кошки выдают особое "мурлыканье требования", чтобы попросить еду или заставить человека встать с постели. В этом мурлыкании присутствуют более высокочастотные, чем обычно, звуки, немного напоминающие плач ребенка. По словам Андерсон, люди действительно считают такое мурлыкание знаком чего-то срочного от кота.

Также мурлыканье у пушистика может провоцировать чувство стресса. Например, во время посещения ветеринара. Аналогично таким поведением коты могут реагировать на боль. Андерсон поделилась, что часто раненные кошки, попадавшие к ней на лечение, мурлыкали. По мнению ученой, это может быть механизмом выживания, поскольку оно может помочь им успокоиться, когда они больны, испуганы или умирают.

Еще одна идея состоит в том, что мурлыканье может помочь кошкам выздороветь. Согласно исследованию 2001 года, опубликованному в Журнале акустического общества Америки, в процессе кошки издают звуки на частотах от 20 до 150 герц, аналогичных частотам, используемым при лечении людей для ускорения срастания костей и мышц, облегчения боли. Впрочем, убедительных доказательств, подтверждающих или опровергающих эту идею, не существует.

По словам Дельгадо, в каждом конкретном случае владелец животного может самостоятельно определить, по какой именно причине мурчит его любимец. Помочь в этом может язык тела животного. Если кошка, мурлыкая, выглядит счастливой и расслабленной, она, вероятно, действительно наслаждается моментом, который делит с вами.

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