Как понять, чего хочет кошка: секреты языка тела домашних питомцев

Кошки, как и любые животные, не умеют разговаривать. Это минус, потому что часто по внимательному выражению кошачьей мордашки кажется, что они все понимают и даже способны дать своему человеку хороший совет. Плюс в том, что за тысячелетия, когда эти создания живут рядом с нами, они выработали целую систему жестов, которыми могут передать нам свои чувства и эмоции. Но как понять язык тела кошки?

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Британский зоозащитный фонд Cats Protection составил "словарь" этого языка, который поможет человеку найти общий язык со своим пушистиком. Все основные жесты животного в нем разделены по чувствам. Отдельный раздел в нем посвящен мурлыканию.

Счастье и радость

Что может быть лучше, чем видеть счастливого и довольного жизнью кота. Есть несколько признаков того, что ваше животное чувствует себя отлично.

Прямой, но расслабленный хвост. Если ваша кошка идет вам навстречу, а ее хвост при этом прямой и приподнятый вверх, но расслабленный и пластичный, это значит, что она рада видеть вас и здоровается с вами. Не исключено, что она даже сейчас нежно потрется вам об ноги и погладит вас хвостом.

Потирание головой или телом. Кстати, о физическом контакте. Если кошка трется о вас головой, щеками или боками, она так оставляет на вас свой запах. Это тоже жест-приветствие. Вас только что приняли в стаю, что большая честь, учитывая, что коты по своей природе животные-одиночки.

Прищуренные глаза. Если кошка смотрит на вас из-под полуопущенных век, она чувствует себя спокойно. У нее нет нужды на вас охотиться или за вами следить, ей просто нравится знать, что вы рядом.

Медленное моргание. Если у кошек и существует что-то вроде поцелуя, то это именно тот жест. Кошки медленно моргают глазами, давая друг другу понять, что они не представляют угрозы и рады побыть рядом. Это знак доброжелательности. Попытайтесь посмотреть своему животному в глаза, медленно моргнуть и слегка наклонить голову вбок – скорее всего она вам ответит.

Перекатывание на спину. Живот – наиболее уязвимая часть кошачьего тела. Так что, если пушистик лег перед вами, перекатился на спину или на бок и показал вам брюшко, это признак высочайшего доверия. Но не следует считать, что это приглашение погладить животное по животу. Такие ласки нравятся далеко не всем котам и вы вместо этого можете получить взбучку острыми когтями. Если не знаете, как кот отреагирует на подобную фамильярность, лучше погладьте его по голове.

Подпрыгивание. Если ваша кошка немножко подпрыгивает, увидев вас, она не просто вам радуется, но еще и хочет от вас немного ласки. Было бы грубо не ответить.

Беспокойство и стресс

Кошки не слишком доверчивые животные и испытывают беспокойство из-за малейшего изменения обстановки. Есть несколько жестов, как животное может показать свой стресс. Всегда обращайте на них внимание.

Прижатое к земле туловище. Кошка ложится всем телом на землю в ситуации, когда желает скрыться, но не видит поблизости надежного укрытия. Тогда она пытается слиться с поверхностью, стать незаметной. Не трогайте животное – пусть сбежит туда, где ему будет спокойнее.

Прижатые к голове уши. Это символ сильного стресса и даже испуга. Не пытайтесь прикоснуться к коту, который его демонстрирует. Он может отреагировать агрессивно.

Расширенные зрачки. Это может быть также признаком большого интереса. Во всяком случае, кошка, зрачки которой расширены, испытывает сильные эмоции и ей не до вас.

Страх

Кошки – животные не из пугливых, но это не значит, что страх им неведом. Просто реагируют они на него агрессией и могут вступить в бой. Так что даже не пытайтесь приблизиться к животному, если оно показывает вам один из перечисленных ниже жестов. Более того, постарайтесь не смотреть коту не только в глаза, но даже в его сторону, чтобы он не воспринимал вас как угрозу. И не зовите его привычным "кис-кис-кис" - в таком случае звуки "с", "ц" или "ш" он будет воспринимать, как ответное агрессивное шипение. Лучше оставьте испуганного кота, дайте ему убежать, спрятаться и успокоиться. Пообщаетесь позже.

Выгнутая спина. Если кот стоит на вытянутых лапах и выгибает спину, он пытается казаться больше. Он буквально угрожает своему визави.

Напряженный хвост. Совершенно прямой, напряженный и поднятый вверх хвост – тоже признак сильного страха.

Шерсть дыбом, усы торчком. Это еще один защитный механизм, с помощью которого кот пытается казаться крупнее и страшнее. Усы при этом часто направлены в сторону объекта, который пугает кота. Нередко подобные проявления сопровождаются громким криком. Следующий шаг – сильный удар лапой.

Мурлыкание

Обычно мы воспринимаем кошачье мурлыкание, как проявление расслабленности и счастья. И это так, если при этом язык тела подтверждает – животное чувствует покой и радость.

Но мурлыканье также может быть проявлением беспокойства. Если кошка суетится при этом, обратите внимание, куда она вас ведет, что хочет показать. Она явно привлекает к чему-то ваше внимание.

Иногда пушистики мурлыкают, чтобы успокоить себя в стрессовой ситуации. Так что, если в ветеринарной клинике, ваш любимец размурлыкался, это не значит, что он рад видеть своего врача. Это знак того, что животное очень переживает.

Еще одна причина мурлыкания – это боль. Поэтому важно следить за языком тела вашей кошки, а также за контекстом, поскольку это лучший показатель того, счастлива ли она и чувствуют ли себя комфортно.

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