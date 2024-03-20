Почему кипяток нельзя выливать в забитую раковину: проблем станет еще больше

Слив в раковине часто забивается пищевыми отходами, жиром, волосами или другим мусором. В сети часто можно встретить советы, мол, для разблокировки засора нужно только залить кипяток в раковину – горячая вода расщепит жирные вещества.

На самом деле кипяток очень опасен для канализационных труб. Почему кипяток нельзя выливать в забитую раковину, рассказало издание Mirror.

Выливать кипяток в раковину нельзя – так вы можете нанести серьезный урон водопроводной системе. При изготовлении современных труб часто используют не очень долговечный пластик – он не рассчитан на контакт с высокими температурами.

При наличии засоров кипяток может расплавить или деформировать пластиковые трубы.

Эксперты WP Plumbing подчеркнули: "Вылить очень горячую воду в кухонную мойку – не лучший способ устранить засор. Таким образом, вы повредите трубопровод".

Эксперты Balkan Plumbing также призвали отказаться от использования кипятка, указав те же причины, что WP Plumbing, но отметив, что опасность касается дренажных труб из ПВХ. Если в трубе появляется засор, горячая вода будет проходить медленно, и ПВХ может деформироваться.

Если не выливать кипяток в раковину регулярно – ничего плохого не случится. Небольшое количество горячей воды, контактируя с водопроводной системой, быстро остынет, так что паниковать не стоит.

Старые чугунные трубы более крепкие, чем некоторые современные, но при резких перепадах температур металл начинает со временем "уставать" и становиться ломким.

Дайте кипятку по крайней мере 5-10 минут остыть, прежде чем выливать его в раковину. Сантехники также рекомендуют при выливании кипятка открыть холодную воду.

Чем же разблокировать засор? Специалисты советуют использовать дренажную змейку, которая представляет собой длинный кусок свернутой металлической проволоки, прикрепленной к гибкому металлическому кабелю. Затем кабель прикрепляется к рукоятке – вы поворачиваете рукоятку, чтобы повернуть проволоку и ослабить все, что блокирует слив.

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