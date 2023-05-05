Почему грязную посуду нельзя оставлять на ночь: чем может навредить

Мытье посуды – не самое приятное домашнее дело, особенно если горы немытых тарелок накопились в раковине после большого застолья. Также не очень хочется заниматься мытьем посуды вечером после тяжелого рабочего дня.

Видео дня

Конечно, тарелки при возможности следует мыть регулярно: это подтверждают как элементарные правила гигиены, так и народные приметы. Почему грязную посуду нельзя оставлять на ночь – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть приметы

Издавна говорили, что нельзя на ночь оставлять на столе немытые тарелки. Это, по поверьям, приведет к ссорам и недоразумениям в семье.

Суеверные люди верят, что нельзя оставлять немытые тарелки на кухне, если утром планируется какая поездка – дорога будет тяжелой и неудачной.

Беспорядки на кухне могут негативно повлиять на энергетику дома. Наши предки говорили: если незамужняя девушка оставляет немытые тарелки – любовь от нее будет постоянно "убегать".

По поверью, оставить в раковине грязные ложки или вилки – к сплетням, скандалам и трудностям на работе. Немытые чашки обещают финансовые проблемы. А оставленные на ночь ножи могут навлечь проблемы со здоровьем.

Практические советы

От предрассудков перейдем к объективным причинам, почему посуду не следует оставлять на ночь. Во-первых, микротрещины в кастрюлях, на сковородках или на тарелках – настоящие питомники для вредных бактерий. Особенно это касается старой посуды.

Кроме того, немытая посуда – излюбленное место вечерних собраний тараканов. Да и вонь от грязной посуды, которая встретит вас утром на кухне – тоже сомнительное удовольствие.

Если жир и остатки пищи засохнут и глубоко заполнят микротрещины, посуду будет очень трудно отмыть. Придется использовать агрессивные химические средства и жесткие губки. Поэтому тарелки и кастрюли быстро потеряют нормальный вид и даже могут покрыться царапинами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему суеверные люди не советуют пить из чужой чашки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.