Почему горячую еду нельзя ставить в холодильник: причины, о которых вы не знали

Все мы с детства знаем об одном из основных правил пользования холодильником – горячую еду в него ставить нельзя. Однако задумывались ли вы, в чем смысл этого запрета? Если холодильники предназначены для охлаждения, почему мы должны ждать, пока еда достигнет нормальной температуры, прежде чем ставить ее внутрь?

На самом деле, запрет связан не только с функциональностью прибора. Что произойдет, если поставить горячую еду в холодильник, рассказало издание Science ABC.

Почему горячую еду не стоит класть в холодильник

В инструкциях по эксплуатации, которые, конечно, немногие читают, обычно указывают, что горячая пища в холодильнике может повлиять на работу прибора в долгосрочной перспективе. Хранение горячей пищи приводит к дополнительному давлению на холодильное оборудование.

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Однако кроме работы холодильника есть и другие причины, касающиеся, в частности, качества пищи. Наличие горячих блюд повышает температуру внутри прибора – то есть, все продукты начинают нагреваться, а компрессор холодильника должен работать интенсивнее, чтобы поддерживать температуру внутри на желаемом уровне.

Конвекция

Вспомним школьный курс физики: второй закон термодинамики гласит, что тепло перемещается от мест с более высокой температурой до мест с более низкой.

Конвекция – это способ теплообмена, который происходит в свободных для движения состояниях, таких как жидкость или газ. Когда горячая жидкость или газ нагреваются, они становятся более легкими и поднимаются вверх, тогда как холодный воздух поступает, чтобы заменить его внизу.

Конденсат

Когда мы ставим горячее в холодильник, разница температур между вызывает конденсацию. Капли попадают на заднюю стенку холодильника. Пища, лежащая в непосредственной близости от этой стенки, может заморозиться. Кроме того, конденсация увеличивает уровень влажности, что не рекомендуется для хранения продуктов.

В результате комбинированного процесса конвекции и конденсации после того, как мы кладем горячую пищу, внутренняя среда холодильника становится неблагоприятной для хранения продуктов. Фактически функциональность в разы снижается из-за повышения внутренней температуры и влажности.

Оптимальное время

Согласно указаниям CDC по защите и безопасности пищевых продуктов, пищу можно хранить вне холодильника в течение максимум двух часов после приготовления. После этого времени может начаться размножение микробов.

Два часа – достаточный срок для охлаждения горячего блюда.

Но как действовать, если вам нужно срочно поставить горячее в холодильник и пойти, например, на важную встречу, которая продлится до вечера? Один из способов защитить холодильник от перегрева в такой чрезвычайной ситуации – разделить еду на меньшие порции. Оставьте пространство вокруг пищи, чтобы холодный воздух мог "обтекать" ее, что ускорит процесс охлаждения.

Как рассказывал OBOZREVATEL, пренебрегать температурными настройками в холодильнике опасно для здоровья: показатель выше 4 °C приводит к порче молока, яиц и мяса. Слишком низкая температура уже создает эффект морозилки, что тоже вредно для пищевых свойств. Какая температура является оптимальной – читайте в материале.

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