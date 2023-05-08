Почему чеки нельзя класть в кошелек: приметы, как избежать бедности

Практика показывает – во избежание бедности стоит прежде всего усердно работать и развиваться в своей профессии. Но народные приметы убеждают, что не помешает и эзотерическая защита от такой напасти.

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OBOZREVATEL погрузился в распространенные суеверия по этому поводу. И рассказывает, как в народе рекомендуют защищать себя от бедности с помощью ритуалов бытовой магии.

Не стоит хранить в кошельке старые чеки. Они препятствуют свободному циркулированию энергии денег.

Вообще, в кошельке всегда должен быть порядок, чтобы поток проходил беспрепятственно. Поэтому нужно избавиться также от визиток, флаеров, записок и т.д., которые люди тоже часто кладут в кошелек.

Фотографии членов семьи и других близких тоже плохой предмет для хранения в кошельке. Деньги не любят, когда от них отвлекают внимание. Пусть даже на самых важных людей.

Вместо этого следует держать в отдельном кармашке определенное количество монет. Наличие мелочи указывает на уважение со стороны владельца аксессуара к любым деньгам.

Бумажные купюры нужно класть в кошелек только в развернутом виде. Сложенные или свернутые они теряют часть своей энергии и ведут к проблемам с финансами.

Кроме того, банкноты должны быть отсортированы по номиналу – от мелких до крупных. И ни в коем случае не храниться вместе с монетами. По возможности следует также разводить по разным отделениям мелкие и крупные купюры. Вам должно быть легко доставать деньги из кошелька, иначе вы всю жизнь будете так же "выгребать" средства на свои нужды, как выгребаете из него деньги.

Кладите бумажные деньги так, чтобы они смотрели лицевой стороной на вас, когда вы открываете кошелек. Если класть их тыльной стороной, они вечно будут "убегать".

Кошелек ни в коем случае не должен быть пустым. Ведь деньги привлекают деньги. Поэтому хотя бы одна купюра или одна монета должна лежать внутри. И чем больше будет ее номинал, тем лучше.

Маленький кошелек будет тесноватым для денежного потока, поэтому лучше выбирать большую модель с достаточным количеством отделений. При этом лучшим выбором станет красный, золотистый, желтый, черный или серый цвета аксессуара. Это наиболее привлекательные для богатства оттенки.

Найденные деньги нельзя хранить вместе с заработанными. Их энергетика вступит в конфликт, в том числе потому, что вы не знаете кто, зачем и с какими мыслями бросил купюру или монету на землю. Поэтому то, что вы случайно нашли, лучше сразу потратить. То, что легко пришло, должно легко уйти, тогда оно вернется в большем размере.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему деньги не стоит носить прямо в кармане.

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