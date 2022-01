Почему бокал вина за ужином может быть опасным: врачи ответили

Даже один бокал вина за ужином может стать причиной тяжелых последствий. Специалисты предупредили – любители "пропустить стаканчик" могут стать жертвой плохого сна, преждевременного старения и онкологических заболеваний.

Как пишет Eat This, Not That!, многие верят, что один бокал алкоголя может снять напряжение после рабочего дня и расслабить мышцы и сознание. Однако специалисты, которых опросило издание, уверены, что это – большое заблуждение.

Так, врач Хизер Хэнкс, диетолог из Instapot Life, рассказала, что опубликованное в январе 2021 года в European Heart Journal исследование говорит, что даже одна порция алкогольного напитка в день может увеличить риск фибрилляции предсердий на 16%.

"Это противоречит знакомому для многих мифу, что бокал красного вина каждый день – это хорошо для здоровья сердца. Поскольку мерцательная аритмия может увеличить риск более серьезных осложнений, таких как инсульт", – подчеркнула Хэнкс.

Медик Кэрри Лэм заявил, что те, кто регулярно пьет на ночь один бокал, рискуют когда-либо услышать диагноз рак молочной железы. Особенно рискуют женщины, родственницы которых уже сталкивались с этим заболеванием. Лэм заявил, что даже один-два бокала алкогольного напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50 процентов.

"Рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина", – добавила врач Брача Банаян. По ее словам, согласно данным проведенного в 2017 году исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLoS One, всего один алкогольный напиток в день может повысить риск развития рака пищевода.

А сомнолог Стивен Лайт призвал не обманываться сонливостью, которая возникает после употребления бокала вина. Он подчеркнул, что даже небольшая доза алкоголя смещает фазы сна и негативно влияет на его качество. В итоге, человек выпивший накануне, утром будет чувствовать себя разбитым и эмоционально опустошенным, даже если долго проспит.

Есть последствия и для кожи. Дерматолог Анна Чакон объяснила, что у любителей вина растет число капилляров на щеках – красного сосудистого узора на лице, что как минимум выглядит не привлекательно.

По словам врача Илен Рахой, некоторые женщины уверены, что вино способно облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Однако Рахой заявила, что такое мнение весьма ошибочно, так как алкоголь способен спровоцировать воспаление в брюшной полости, усилить метаболизм и, как следствие, усилить боль и дискомфорт в области таза.

