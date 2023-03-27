По цене машины: какие породы собак самые дорогие. Фото

Здоровая собака с крепкой и стабильной психикой – это отличный домашний любимец, рядом с которым вы проживете немало прекрасных моментов. Но кто даст гарантии, что милый щенок, который вы приносите домой, будет иметь именно эти качества? Во многом их может обеспечить происхождение животного. Собака от хороших родителей, выведенная в проверенном питомнике, скорее всего, будет иметь хороший характер и способности. Обратной стороной медали является цена щенка.

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OBOZREVATEL рассказывает о семерке собачьих пород, стоимость которых порой доходит до стоимости подержанного авто. Это могут быть как гигантские создания, так и небольшие псы.

Тибетский мастиф – до 8 000 долларов

Этот великан был выведен в тибетских горах, чтобы защищать скот от хищников – волков, леопардов и медведей. Самцы породы могут достигать 70 кг веса и действительно отбиваться от самых свирепых хищников. Высокая стоимость тибетского мастифа обусловлена сложностью содержания такой собаки – она нуждается в долгих прогулках и тщательном уходе за шерстью. К тому же имеет склонность к целому перечню заболеваний – дисплазии тазобедренного сустава, гипотериозу, аномалиям глаз. Впрочем, в ответ на заботу пес подарит своим хозяевам бесконечную преданность и нежность, достойную любых денег.

Левхен – до 7 000 долларов

Порода, также известная как маленькая львиная собака, была выведена во Франции более 500 лет назад. К середине ХХ века она стала едва ли не самой редкой в мире – всего оставалось 65 ее представителей. Сейчас это число выросло до 300, что все равно немного, отсюда и цена. Левхены очень коммуникабельны, активны и игривы, поэтому идеально подходят для семей с детьми. А еще могут похвастаться отличным здоровьем и продолжительностью жизни до 15 лет.

Фараоновая собака – до 7 000 долларов

"Египетское" название порода получила из-за внешнего сходства с изображениями бога Анубиса, хотя по происхождению эти псы являются европейцами, их еще называют мальтийскими охотничьими собаками. Первые упоминания о них находят именно на Мальте в середине XVII века. Это очень умные и спортивные создания. А слабым местом породы является здоровье – фараоновые собаки чрезвычайно чувствительны к стрессу, склонны к проблемам с пищеварением и нервной системой.

Пемброк-вельш-корги – до 1 500 долларов

Высокая стоимость этих собак обусловлена их "королевской" историей. Корги были любимцами покойной королевы Елизаветы II и вообще относятся к фаворитам британской монаршей семьи. История породы насчитывает более тысячи лет. Это очень умные, энергичные и дружелюбные создания. А еще очень смелые, как на свои небольшие габариты.

Бордоский дог – до 1 200 долларов

Громадная порода, также известная как французский мастиф, из-за своей большой головы и характерного прикуса выглядит весьма угрожающе. Хотя по характеру бордоские доги очень спокойные и преданные собаки. Из них получаются прекрасные охранники, ведь бордосы, в отличие от большинства сторожевых псов, склонны проявлять бдительность, а не агрессию к незнакомцам. Семью свою представители породы буквально обожают. Однако требует больших усилий на воспитание и поддержание здоровья.

Салюки – до 2 500 долларов

Очень древняя порода, также известная как персидская борзая или газелья собака. Некоторые исследователи предполагают, что эти грациозные собаки существуют уже более 5000 лет. Известно, что бедуины Ближнего Востока разводили их для охоты в пустынных песках. До наших дней салюки дошли как очень гордые и независимые, но при этом нежные и преданные собаки. Впрочем, воспитание этих собак требует больших усилий, ведь нередко инстинкт охотника у них преобладает над послушанием.

Чау-чау – до 1 000 долларов

Еще одна очень древняя порода, но в этот раз родом из Китая. Лохматых великанов чаще всего сравнивают со львами или медведями. И чау-чау действительно способны проявлять настороженность и даже агрессию к незнакомцам, как дикие. В то же время, свою семью они любят очень преданно. Среди недостатков породы слабое здоровье, чрезмерное упрямство и низкие по сравнению с другими собаками способности к обучению.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о собачьих породах, которые тяжелее всего привыкают к хозяевам.

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