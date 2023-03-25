Какие собаки самые прихотливые: тяжело привыкают к хозяину

Изо всех пород собак тяжелее всего привыкают к смене хозяина именно большие по габаритам животные. Их уважение завоевать не так просто и они требуют много времени, чтобы привыкнуть к своему человеку в детстве, а во взрослом возрасте переживают смену хозяина очень тяжело.

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OBOZREVATEL рассказывает о породах, которым такие изменения даются труднее всего. К этим собакам придется искать особый подход.

Хаски

Эти резвые собаки кажутся экстравертными и легкими в общении. И так оно и есть, если речь идет о людях не из ближнего круга. Хаски требуется близкий контакт с человеком и наработать новые связи во взрослом возрасте для представителей этой породы будет очень непросто. Собака может даже сбежать из дома.

Алабай и кавказская овчарка

Азиатские пастушьи собаки похожи в том, что очень своенравны. Они с самого детства демонстрируют свой нрав хозяевам и уважать будут только того, кто будет достаточно терпеливым, чтобы справиться с ним. Если такому животному придется привыкать к новому хозяину, то лучше обратиться за помощью к опытному кинологу, который знает, как найти общий язык с алабаем или кавказцем.

Чау-чау

Добродушная внешность этой собаки обманчива. Похожие на медведей чау-чау имеют такое же медвежье упрямство и сложный характер. Они могут игнорировать людей, которых не успели полюбить или хотя бы почувствовать уважение.

Ротвейлер и питбультерьер

Эти собаки очень умны и помнят все неприятности, которые им пришлось пережить. Легко простить и отпустить обиду им скорее всего не удастся. Поэтому новому хозяину может добраться за ошибки старого. Также нужно быть готовым к тому, что придется завоевывать доверие сильного и верного животного с нуля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые легче всего ладят с людьми.

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