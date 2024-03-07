Плоды будете собирать ведрами: чем подкормить весной сливу

Весной, когда солнечные лучи начинают прогревать землю, настает время позаботиться о своих плодовых деревьях, в том числе и о сливе. Именно в это время закладывается основа будущего урожая.

Чтобы получить обильный урожай сливы, важно не только правильно ухаживать за деревом, но и своевременно его подкармливать. О том, когда и как это сделать, поведали в блоге садоводов и дачников Вarra.

Подкормка сливы весной – это залог обильного и качественного урожая. Чтобы дерево росло здоровым и плодоносило в течение многих лет, необходимо вносить правильные удобрения.

Для полноценного роста и развития, сливе нужен азот, калий, фосфор и подкормки, содержащие магний.

Первая подкормка весной производится при посадке саженца.

Для приготовления удобрения понадобится: ведро компоста или перегноя; ведро торфа; 250-300 г гранулированного суперфосфата и 500 г золы, извести или доломитовой муки.

Далее до того, как на сливе не начнут появляться плоды, она не нуждается в особом уходе. А использование азотных элементов в этот период даже противопоказано.

Подкормка саженцев

Однолетние саженцы к моменту их первого плодоношения подкармливают азотсодержащими удобрениями. Также кроны сливы опрыскивают слабым раствором мочевины или карамбида.

Подкормка взрослых деревьев

Взрослые деревья следует начинать подкармливать еще до цветения. Для этого понадобится 10 литров воды и 40 г мочевины. Для подкормки одного дерева понадобится три ведра этого раствора. Также раз в 3 года можно использовать перепревший гной.

Также весной с интервалом в 2-3 года следует использовать золу или карбонаты, в состав которых входят кальций и магний.

При наливании плодов или после перекапывания почвы следует подкормить сливу 60 грамами суперфосфата, 20 грамами сульфата калия и горстью карбамида.

После сбора урожая обычно под дерево закладывается фосфорно-калийный комплекс.

Не забывайте, что каждая подкормка дерева должна сопровождаться рыхлением почвы. Благодаря этому корневая система получает нужное количество кислорода.

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