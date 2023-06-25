Плита будет блестеть: хитрый трюк, как вымыть кухню в труднодоступных местах

Кухня – это место, где хозяйки проводят больше всего времени, соответственно и загрязняется она чаще. Но труднее всего вымыть от жира и грязи плиту, которой мы пользуемся каждый день.

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Чтобы плита сияла от чистоты, необходимо протирать ее после каждого процесса приготовления пищи, но есть грязь, которую трудно достать привычными способами. Блоггерша под ником ellentgeblogger опубликовала видео на своей странице в социальной сети TikTok, где показывает, как быстро вычистить нежелательный мусор.

Как ни странно, но для этого нам понадобится нож и тряпка. Плотно обмотайте влажной тряпкой нож и продвигая в щелки между плитой и поверхностью, вытирайте жир и остатки пищи, попавшие туда.

Благодаря тонкому лезвию и мокрому полотенцу можно легко вычистить даже устаревшую грязь.

Какие еще уловки помогут убрать на кухне

Чтобы вымыть индукционную плиту помогут средства, которые обязательно есть у нас дома. Уксус, лимонная кислота и зубная паста отлично справятся с пригоревшим жиром и остатками еды.

Но ни в коем случае не используйте абразивные порошки, отбеливатели на основе аммиака или хлора и воспламеняющиеся вещества. Все это может испортить вашу плиту и привести к негативным последствиям.

Липкий налет попадает и на ручки шкафчиков, потому их нужно регулярно мыть. Для этого хватит мыльной воды и чистой губки. Протирайте их каждый день, чтобы избежать неприятного запаха.

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