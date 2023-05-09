Как отчистить ручки кухонной плиты в считанные минуты: секрет хозяек

Плита – прибор, который быстрее всего пачкается на кухне. Жир, остатки пищи и пригоревшую грязь часто бывает сложно очистить обычными моющими средствами.

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Липким налетом покрывается не только поверхность плиты. Регулярно мыть нужно и кухонные ручки, которые, впрочем, не всегда можно снять. О действенном лайфхаке, который поможет отчистить ручки кухонной плиты за считанные минуты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если есть возможность снять ручки от плиты, то все просто: можно просто замочить их в мыльной воде и протереть губкой – налет быстро исчезнет.

Сложность очищения состоит в особенностях формы. Даже если снять ручки невозможно, отмыть их поможет хозяйское мыло.

Для начала нужно натереть хозяйственное мыло, чтобы получить 50 г мыльной "стружки". Смешайте ее с теплой водой до образования плотной пены. Смочите губку в растворе и нанесите на ручки.

Сразу смывать не надо, раствору нужно немного времени, чтобы подействовать. Оставьте его на ручках на 5-7 минут, затем промойте губкой, смоченной в чистой воде.

Если раствор не сможет проникнуть в некоторые участки, можно очистить остатки грязи с помощью ватной палочки. После этого вымойте и протрите поверхность тряпкой. Это очень действенный и быстрый способ эффективно очистить ручки.

Кстати, трудности могут возникнуть и с очисткой конфорок, особенно если это старая плита. Дело в том, что в рассекачах и форсунках может образоваться стойкая жирная пленка, где будет накапливаться – как следствие, огонь может внезапно погаснуть. На некоторой технике нет датчиков горения, поэтому утечка будет нести смертельную опасность. С электроплиткой проще, эксперты советуют мыть ее каждый раз после приготовления пищи или как минимум раз в неделю. Народные методы помогут эффективно и быстро отмыть грязь на конфорках. Детальнее о них – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить домашнее бюджетное моющее средство, способное отмыть любую поверхность от жира.

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