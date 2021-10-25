Пластиковые контейнеры для еды могут быть смертельно опасными – исследование

Использование пластиковых контейнеров для еды может быть опасным для жизни. Все дело в синтетических химических веществах – фталатах, которые содержатся в сотнях потребительских товаров и которые уже успели стать неотъемлемой частью жизни большинства людей.

Как рассказал CNN, ссылаясь на исследование, опубликованное во вторник, 12 октября, в рецензируемом журнале Environmental Pollution, опасными могут быть контейнеры для хранения продуктов питания, шампуни, кремы, косметика, духи, мебель, школьные принадлежности, детские игрушки и даже баночки для лекарств. Использование в их производстве фталатов стает причиной ежегодной смерти от 91 до 107 тысяч граждан США в год в возрасте от 55 до 64 лет.

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В исследовании говорится, что данные смерти – значительный урон для американской экономики, так как умирают работоспособные люди.

По словам, ведущего автора исследования доктора Леонардо Трасанде, профессора педиатрии и медицины окружающей среды и здоровья населения в NYU Langone Health в Нью-Йорке, используемые в производстве пластиковых изделий фталаты, негативно влияют на эндокринную систему человека: нарушение деятельности мозга, репродуктивной системы, сбой иммунитета. Также, они могут быть причиной возникновения ожирения, астмы, сердечно-сосудистый заболеваний, рака.

В свою очередь, CNN, обратилась за комментарием к старшему директору по химическим продуктам и технологиям Американского химического совета, представляющего химическую, пластиковую и хлорную промышленность США Эйлин Конелли. Журналистов интересовал вопрос, действительно ли пластиковые изделия могут представлять значительную угрозу для здоровья человека. На что Конелли ответила, что следует четко разделять пластик и "не игнорировать авторитетные выводы относительно безопасности высокомолекулярных фталатов".

"В исследовании о вреде фталатов все пластиковые изделия были объединены в одну группу, но не было сказано, что высокомолекулярные фталаты, такие как DINP и DIDP, обладают меньшей токсичностью, чем другие фталаты", – отметила Конелли.

Она же указала, что данные химические вещества уже давно заняли прочное место в быту и экономике.

"Фталаты добавляют в потребительские товары, такие как водопровод из ПВХ, виниловые полы, влагостойкие и устойчивые к пятнам продукты, медицинские трубки, садовые шланги и некоторые детские игрушки, чтобы сделать пластик более гибким и менее ломким. Фталаты также используют в шампунях, мыле, лаке для волос и косметике, чтобы их аромат сохранялся дольше", – пояснила специалист.

В Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили, что человек подвергается риску "перенасыщения фталатами" вдыхая их, во время еды, если пища контактировала с пластиком. Там отметили, что влияние фталатов на организм человека еще требует дополнительных исследований, но добавили, что связывают их накопление в теле с ожирением и диабетом. Специалисты CDC также дали ряд рекомендаций, как уменьшить влияние фталатов на организм.

"Во-первых, как можно больше избегайте пластика. Старайтесь не использовать его в процессе приготовления пищи. Также, используйте лосьоны и моющие средства без запаха. Для хранения продуктов выбирайе стекло, нержавеющую сталь, керамику или дерево. Также лучше покупать свежие или замороженные фрукты и овощи вместо консервированных и переработанных. Еще почаще мойте руки, чтобы удалить с них следы химических материалов", – посоветовали эксперты.

Фталаты – это группа веществ, которые по своей химической сути являются эфирами фталевой кислоты. Получают последнюю путем окисления нафталина. Фталаты широко используют в промышленности. Данные химические соединения способны накапливаться в организме. Чем больше в теле находится токсических элементов, тем более тяжелыми могут стать последствия.

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