Как правильно обрезать лаванду: кусты станут пышнее и будут лучше цвести

Лаванда в саду – это не только украшение участка, это растение также распространяет вокруг себя чудесное благоухание и отпугивает насекомых. И чем пышнее будут кусты, тем больше будет от них эффект. А чтобы обеспечить лаванде пышное разрастание, ее нужно правильно обрезать.

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OBOZREVATEL узнал тонкости этого дела. С правильной обрезкой у вас почти все лето будут роскошные кусты и букеты лаванды.

Лучше всего обрезать лаванду после того, как она отцветет. Так многолетнее растение в следующем сезоне будет выглядеть только лучше.

Инструмент для обрезки растений всегда должен быть острым, а перед использованием его нужно продезинфицировать. Это можно сделать, обдав лезвие кипятком, обработав раствором марганцовки или спецсредствами. Использовать можно как небольшой секатор, так и нож.

Начинать обрезку следует с нижней части куста. Ветви укорачивают на треть, но не более чем на 10 см от земли. Это стимулирует рост новых побегов в следующем сезоне, а также облегчает доступ солнечного света и воздуха ко всем частям растения.

Удалять нужно те части веток, которые еще не успели одеревенеть. Они легче восстанавливаются и склонны ветвиться, что придаст в новом сезоне более пышный вид растению.

Старые, засохшие и поврежденные ветки нужно удалять полностью. Это оздоровит все растение и позволит ему больше сил вкладывать в рост молодых частей.

У запущенного куста нужно обрезать на треть все ветки. Это поможет омолодить лаванду и улучшить ее состояние.

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