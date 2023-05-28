Петунии можно обрезать: как ухаживать, чтобы растение цвело все лето

Петуния – один из самых популярных цветков, ее высаживают либо на клумбы, либо как висячее растение на балконе. В целом, это не слишком прихотливое растение, но следует помнить об основных правилах выращивания и ухода.

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Петунии любят солнечные лучи. Чем больше света и тепла получит растение, тем большим количеством цветов сможет порадовать. OBOZREVATEL разбирался, как обрезать петунию, чтобы цвела все лето.

Низкие температуры, сквозняки, ветер и чрезмерная влажность – основные факторы, которые могут помешать росту петунии. Эти цветы не переносят плохой погоды. Относительно почвы растения неприхотливы, но если листья стали желтеть, специалисты советуют пересадить цветок в специальный грунт для петуний.

Емкость для петунии должна быть достаточно большой и просторной. На открытых грядках цветы можно высаживать на расстоянии 15 см друг от друга.

Дренаж поможет предотвратить переувлажнение. Посадочную яму или вазон следует наполовину заполнить гравием, кусочками глины или гранулятом. Остальное пространство засыпаем землей. Декоративные петунии можно сажать возле овощных растений и трав, благоприятных для пчел.

Часто поливать петунию не стоит, однако стоит заметить: если цветок растет на солнце, в жаркую погоду поливать его придется дважды в день. Лучше всего для петунии подойдет обычная дождевая вода, причем поливать нужно только корни, а не листья или цветы.

Петуния уязвима к вредителям, особенно к плесени и тли, которые появляются преимущественно вследствие переувлажнения.

Цветы будут цвести все лето, если делать правильную обрезку. Есть несколько основных правил:

Отцветшие или увядшие части следует удалять с помощью специального ножа или секатора. Увядшие цветы удалять нельзя, иначе петуния не даст семян. Семена, кстати, рекомендуют хранить в сухом прохладном месте и уже с февраля начинать проращивание в горшках.

Петунии могут даже перезимовать, хотя часто они продаются как однолетние растения. Поможет в этом осенняя обрезка. Побеги должны быть длиной около 20 см. Хранить растение в зимний период советуют в светлом месте с температурой +5+10 °C.

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